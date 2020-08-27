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北京门头沟年内完成千名残疾人康复培训

2020年08月27日09:16 来源：北京日报

　　本报讯（记者 任珊）昨天是第四个“全国残疾预防日”，由门头沟区残联主办的第四次全国残疾预防日宣传教育活动在永定楼文化活动广场举行。记者从区残联获悉，门头沟今年继续开展系列办实事行动，1000名残疾人今年将接受康复培训，培训内容涉及康复政策、康复技能等。

　　此次活动主题是“残疾预防，从儿童早期干预做起”。区内各医院和残疾人康复机构均设立了宣传体验展位。提前预防能有效减少残疾的发生。市残联相关负责人介绍，近年来门头沟区把残疾预防工作纳入议事日程，形成了残疾预防网格化工作模式，预防出生缺陷，建立儿童早期综合发展中心，做好传染病及慢病综合防控，减少疾病致残，积极推进辅具服务进社区、进家庭工作，全面落实残疾预防各项工作。

　　今年门头沟区残联和相关医疗机构还将开展系列办实事活动，包括为温馨家园配发康复器材，对1000名残疾人进行康复培训等。

(责编：许晓华、李轶群)


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