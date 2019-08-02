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“灵秀灵丘”县域公共品牌新闻发布会在北京召开

2019年08月02日13:24 来源：人民网-人民健康网

2019年7月30日，“灵秀灵丘”县域公共品牌新闻发布会在北京举行。该大会以“产销对接、精准扶贫、乡村振兴、品牌发布”为主要内容，以宣传推广灵丘县农产品区域公共品牌，展示“灵秀灵丘”系列产品为主要目的，通过本次发布会，不仅加深了大众对灵丘县公共品牌的认识，提升品牌知名度与品牌影响力，还起到了助力灵丘农产品上行的效果。

发布会首先为到场的所有嘉宾播放了“印象灵丘”宣传片，从农文旅三个方面介绍了灵丘县，接下来由灵丘县长高瑞龙进行了发布会致词，他表示“灵秀灵丘”县域公共品牌的发布，标志着灵丘县在品牌建设上又迈出了关键一步，也预示着灵丘县电子商务发展进入了品牌化、标准化的时代，为县域电商发展打下了坚实的基础，为助力灵丘县产业转型升级，促进县域经济高质量发展起到积极的推动作用。随后几位领导共同上台进行发布会的启动仪式，随着卷轴的缓缓展开，灵秀灵丘品牌新闻发布会正式拉开了帷幕。

高县长等六位领导为县内符合要求的六家企业进行了县域公共品牌的授牌仪式，随后天津的六家企业与灵丘县企业签订了产销协议，为灵丘县农特产品走入更广阔的市场打下了良好的基础。随后由来自灵丘县的戏剧团为到场嘉宾表演了国家非遗传统戏剧罗罗腔《乡情乡韵》。最后，所有的领导和嘉宾在主席团合影留念，留住了这令人难忘的时刻。

本次发布会标志着灵丘县域公共品牌产品正式走入市场，对于推动灵丘县农业高质量发展具有重要的现实意义。灵丘区域公共品牌建设将会更好的发挥品牌的引领作用，推动供给侧结构改革和需求结构升级，努力走出一条属于灵丘县的区域品牌发展之路。

(责编：聂丛笑、杨迪)


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