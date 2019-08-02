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女糖友心衰风险高

李悦康

2019年08月02日09:57 来源：人民网-生命时报

早前多项研究显示，糖尿病患者心衰发生率明显高于非糖尿病者。最新一期《糖尿病学》杂志刊登的研究指出，糖尿病不仅导致患者心衰风险升高，而且女性患病率高于男性。

乔治全球健康研究院研究者对1200万人的健康评估数据展开分析，发现糖尿病增大心衰风险“男女有别”。主要研究者、悉尼新南威尔士大学乔治全球健康研究院研究员小沼敏明表示，与未患糖尿病的女性相比，1型糖尿病女性患者患心衰风险增加5倍以上，男性增加3.5倍； 2型糖尿病女性患者患心衰风险增加95%，男性增加74%。

研究人员对造成这一差异的可能因素进行推测：女性确诊糖尿病的时间比男性晚且治疗不足，高血糖水平持续时间更长，高血压似乎在女性中更普遍，对心脏功能带来更大负面影响。研究者之一、牛津大学乔治全球健康研究院研究员桑内·彼得斯强调，女性加强防治糖尿病迫在眉睫，必须引起高度重视。▲ （李悦康）

(责编：李轶群、杨迪)


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