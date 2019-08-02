三伏贴 儿童该贴还得贴

日前，江西省儿童医院的92名儿童因接受“三伏贴”治疗出现灼伤等不良反应，引起社会各界的广泛关注，有人甚至质疑三伏贴的疗效及安全性。那么，如此大规模的儿童受伤，是不是说明三伏贴不适宜于儿童呢？专家认为——

三伏贴主要来自于清代《张氏医通》记载的发泡疗法，以麻黄、白芥子、甘遂等辛温散寒药为主，按不同比例调配而成，分别在头伏、中伏、三伏的第一天将药膏贴于后背大椎、肺俞、天突、膻中、脾俞等穴位，以达到提升阳气、防治疾病的目的。

呼吸系统疾病效果最好

三伏贴对呼吸系统疾病效果最为显著，如小儿反复感冒引起的慢性支气管炎、哮喘等疾病。

我院曾对1185名施行过三伏贴的儿童进行过对照观察研究，发现三伏贴对减少呼吸系统疾病的发病次数有统计学意义。经过冬病夏治穴位贴敷的大部分患儿的体质得到增强，患病次数明显减少。其他兄弟院校的附属医院也有很多关于三伏贴有效防治呼吸、消化及其他系统慢性疾病的有效案例报道。正是因为国内多家中医院开展三伏贴疗效好，老百姓口口相传，才出现了综合性医院、诊所，甚至药店、保健机构的三伏贴热潮。

在临床中，经常有患儿家长讲述患儿施行过三伏贴后，患病次数较往年减少的例子。翻看部分患儿就诊病历发现，大部分贴过三伏贴的患儿的就诊间隔时间逐步延长。所以，这个方法是适合孩子的。

专业人员贴敷更稳妥

那么，三伏贴适合于什么年龄段的儿童呢？由于儿童皮肤稚嫩、敏感，这虽有利于药物的透皮吸收，但同时也要考虑会更容易引发过敏，甚至出现起泡等问题。三伏贴是用温热的中药调制而成，贴敷时可能会有麻、热、痒的感觉，这属于药物透皮吸收的正常现象。不同孩子对贴敷药物的反应不一样，有少部分反应很敏感，若因不适及疼痛引起哭闹，应马上取下药物，以免造成皮肤灼伤。由于儿童需要3岁左右才能表述清楚，所以，既往绝大多数是3岁以上开始贴敷。

儿童贴敷有哪些注意事项呢？首先，需要辨证施治，判断体质是否适合进行敷贴治疗。其次，药物质量必须保证，否则可能带来隐患。第三，剂量与配伍的比例至关重要。此外，儿童皮肤娇嫩，夏季本身汗孔疏松，敷贴时长需要精准把握，并由专业医师密切观察。如果医疗机构对这些标准并不熟悉，便可能埋下隐患。所以，从适应证的选择到制定处方、制剂生产、穴位选择、贴敷操作，都需要有中医药专业人员的严格把关，并非人人都可操作。

部分网络销售的三伏贴，标注男女老少都能用，没有严格的适应证，有的打着“有病治病，无病健身”的旗号，这些都是不符合医疗操作要求的。所以，不建议网上购买三伏贴，然后在家自行给儿童贴敷。

配方不应该随意调换

不同产地的中药质量不同，不同配伍比例的疗效不同，敷贴药物中到底是一味药还是几味药，可能导致发泡的白芥子比例如何，白芥子打粉的粗细程度怎样，用来调和药物的姜汁该放多少……这些均需要丰富的临床经验和长期的实践作为支撑。如果把握不好火候，不但影响三伏贴的疗效，还可能造成皮肤发泡、化脓、溃烂甚至感染等。

每年各地开展三伏贴贴敷，其处方各不相同，贴敷时间无统一标准，还有因为患儿的体质不同，偶尔会有少数儿童贴敷后出现皮肤痒、痛等不适感以及皮肤受损，但大多在可接受范围内，很少听说有大面积明显灼伤情况的发生。一般来说，医院从处方选择、制作工艺和辅料添加，都会充分考虑儿童的皮肤特点，经过多年的经验总结，最大程度保证儿童贴敷的安全性。如我院都是先在医护人员身上反复测试后，才会给儿童使用。像江西省儿童医院这样未经试验就将往年配方中的嫩姜调换为老姜，酒精浓度从56°提高到62°，并直接用于儿童，有些欠妥当，也应汲取教训。

要跟家长交代清宜忌

三伏贴属于中医外治疗法，与口服中药一样需要忌口。所以，在敷贴当日，要嘱咐家长不要给孩子吃生冷、辛辣的食物，以免影响效果。贴敷后，孩子不宜去空调房，因为毛孔遇冷后收缩，会影响药物吸收。

根据个体差异，部分患儿贴敷后局部皮肤会出现潮红、轻度刺痛，此属于正常现象，忌抓挠或淋浴揉搓，一般不必特殊处理，让其自然吸收即可。当孩子反应很敏感，由于疼痛引起哭闹，则应该马上取下药物，以免造成皮肤灼伤。若出现红疹甚至水疱，则是不良反应，家长不可自行处置，应立即到医院请专业医师处理。

对贴敷药物过敏的儿童，不建议敷贴。敷贴期间若出现高热、日光照射发生过敏者，则需要暂停疗程，待症状缓解再继续治疗。

儿童贴敷时间比成人短，一般为2小时～4小时。稍年长的儿童若贴敷部位无明显不适，可适当延长贴敷时间。