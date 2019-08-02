引导未成年人健康使用手机迫在眉睫

“00后每天都在刷视频”；“00后只看二次元”……这是否也是你对00后的印象，你真的知道00后在用手机做什么吗，他们在使用手机时又面临着怎样的困境？

2019年4月至7月，南都大数据研究院在全国范围内发起问卷调查，并组织记者与研究员赴河南、山东、福建、广东、北京5省市进行田野调查与个案收集，在此基础上撰写并发布了《未成年人移动互联网使用现状调研报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，有21.25%的受访学生表示曾在使用手机时遇到过色情或暴力信息。一些小说阅读平台存在大量色情暴力的内容，由于没有未成年人限制模式，“虐待杀人”“乱伦”等小说点击即看。此外，一些游戏周边APP成为不良信息传播的新温床。

初二学生王伟（化名）看网络小说上瘾，在调研中，他表示自己平时喜欢看有暴力和刺激元素的小说，比如，有打斗和血腥场景的玄幻小说。他直言，自己看的小说暴力血腥“描写并不多，只是点到为止”。不过，他发现网络阅读平台上有种叫《死亡游戏QQ群》类型的小说更为惊悚，会教人怎么去杀人。

受网络小说中暴力内容的影响，王伟形容以前的自己比较老实、内向、容易害羞，现在在组织班级参加比赛和活动时，如果有人磨蹭，就会想动拳头，一段时间之后便好一些。

调查还发现，网络阅读模式会影响读者的阅读行为，其中“一边看小说一边赚钱”的模式会诱导未成年人不断增加网络阅读时间。对于没有收入的未成年人来说，网络阅读平台这种营销方式对未成年人产生了不小的吸引力。现在，各大平台都在推行防沉迷模式，但小说类平台由于未设置未成年人识别与询问机制，其本身的鼓励阅读机制不加区分地作用于未成年人身上，很可能会对未成年人的身心造成伤害。

再就是各种游戏周边APP暗藏危机。本次调查发现，未成年人遭受网络欺凌情况不容小觑，有12.47%的受访学生表示曾遭受网络欺凌，而且男性受欺凌的比例更高。随着年龄增长，认为自己有过网络欺凌遭遇的未成年人也更多。

针对以上问题，《报告》得出结论，引导未成年人健康使用手机，家长是关键，学校教育可作为突破口。不过，虽然不少家长也认同应当由家庭主要负责引导孩子正确使用手机，但仍有约四成的受访家长表示不太懂得如何引导，且只有不到半数的家长认为自己在引导孩子科学使用手机上做得比较多。

对此，中国社会科学院大学副教授童小军表示，虽然家长在未成年人移动互联网引导中应承担主要责任，但有效解决“如何正确引导教育”这一问题的突破口在于“网络素养教育”进课堂。她认为，网络素养实际上是社会行为的一个部分。学校不应该对移动互联网一刀切，一律不允许进校园，而是应该开设专门的网络素养课，并将这门课纳入常规教育中。

此外，《报告》认为，技术或可为未成年人的网络保护兜底。除了增加未成年人模式下内容的吸引力，技术或可大有作为。工作人员测评发现，在不进行实名注册、关闭家长保护模式的状态下，尝试在几个视频直播类平台上邀请未成年人手持酒瓶出镜进行直播（经过其家长同意），抖音平台在直播开始1分钟后就辨认出视频中出现未成年人，立即中断了直播。据腾讯介绍，如果一个注册为成年人的用户的游戏行为模式疑似未成年人，他们也会根据情况与判断联系用户确认年龄。

可见，即使是没有其他未成年人保护机制的状态下，平台仍然能够通过专门的技术设计起到保护未成年人的作用。但同时需要注意的是，这种办法更像是一种事后补漏的兜底办法，它并不能在未成年人的利益受到互联网侵害伊始就阻止或提醒某种行为。对未成年人的保护依然需要建立在家长及时开启监护模式，并与未成年人商讨合适的使用互联网计划的基础之上。