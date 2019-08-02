天然抗生素——马齿苋

相传在上古时代，天上有10个太阳，大地烤裂，草木皆枯，河水干涸，人无法生存。一个叫后羿的勇士，擅长射箭，为了人类能够生存，他先后射落9个太阳，尚存一个，藏在一株厚叶小草下，后羿没有找到。后来，为了报答这株小草的救命之恩，太阳网开一面，在盛夏不晒死它。它迎着阳光反而开花结籽，生长旺盛，故这种小草有太阳草、报恩草、长寿菜之名。它就是在田间地头随处可见的马齿苋。

作为一种野菜，中国老百姓食用马齿苋已久，确实别具风味。夏季，采拔茎叶茂盛、幼嫩多汁者，除去根部，洗后烫软，将汁轻轻挤出，拌入食盐、米醋、酱油、生姜、大蒜、麻油等佐料和调味品，做凉菜吃，味道鲜美，滑润可口。也可烙饼，做馅蒸食。甚至我国许多地方的群众，至今还有将马齿苋洗净，烫过，切碎，晒干，贮为冬菜食用的习惯。

马齿苋不仅是一种可食用的野菜，还是一味非常好的中药。《本草经集注》曰：“马齿苋，又名五行草，以其叶青，梗赤，花黄，根白，子黑也。”马齿苋在古籍上早有记载，它对人类有着非凡的贡献。话说安史之乱后，各地藩镇割据，拒不缴纳赋税。唐宪宗刚即位时，西川节度使韦皋病逝，以刘辟为首的将领乘机叛乱。考虑到西川是国家军事重地，唐宪宗决定派宰相武元衡为西川节度使，平定叛乱。不料武元衡到任后不久，时值炎夏，他的胫骨上却生了个臁疮，病情反复，以致瘙痒发热，肌肉腐烂，脓血淋漓，把他折磨得痛楚不堪，神疲恍惚，食欲减退，最后竟无法胜任镇抚西川的重任。宪宗无奈，只好把他调回京都长安，命太医石礞等名医调治，但也久治不愈。一天，武元衡正闷闷不乐地坐着，一位新来的小吏问道：“您如此苦闷，莫非染恙于身？”武元衡便把病况说了。小吏一听，即刻说道：“下官倒有一方，专治多年恶疮，即便顽恶疮疡，不过几次就可治愈。您不妨一试。”“方药为何？ 快快道来。”小吏答：“方也简单，采些鲜马齿苋，捣烂敷在疮口，每日换药就成。马齿苋遍地生长，可食用，亦有清热解毒，散血消肿之药性。”武元衡非常高兴，如法用了几次，臁疮果然就渐渐痊愈了。他由此十分感激小吏，也多次提到马齿苋。后来，对岐黄素有研究、同为宰相的李绛听说了此事，便把它载入其所著的医学专著《兵部手集方》中，流传下来。再后来，到了明代，医药大家李时珍据此把马齿苋清热解毒、攻血消肿的功效写入《本草纲目》中。

马齿苋性寒，味甘酸；入心、肝、脾、大肠经。具有清热解毒、凉血止血的功效。常用于热毒血痢、痈肿疔疮、湿疹、丹毒、蛇虫咬伤、瘰疠、便血、痔出血、崩漏下血等症。《食疗本草》言，本品能“煮粥止痢及疳痢。”《本草正义》说，“马齿苋……治女人赤白带下，则此症多由湿热凝滞，寒滑以利导之，而湿热可泄，又兼能入血破瘀，故亦治赤带。”现代医学研究发现，马齿苋中含有大量蛋白质、脂肪、糖、粗纤维及钙、磷、铁等多种营养成分，并且富含去甲肾上腺素和钾盐，故可降低血糖浓度、保持血糖稳定；钾盐可降低血压，减慢心率，可保护心脏。马齿苋还含有大量维生素E、维生素C、胡萝卜素及谷胱甘肽等抗衰老有效成分，长期食用能预防血小板凝聚、冠状动脉痉挛和血栓形成，从而有效地防止冠心病。此外，马齿苋对痢疾杆菌、大肠杆菌、金黄葡萄球菌等多种细菌都有强效抑制作用，所以马齿笕又有“天然抗生素”的美称。

（北京市朝阳区中医医院副主任医师）