故乡的野菜(泥土芬芳)

立春前后，垄里开始耕作了。水牛拖着沉甸甸的犁具，垂头奋力向前。铁铧掀开沉睡一个冬天的水田，草腥气和着泥土味扑面而来。农人尾随其后。这时，田埂上常有几个孩童在挖荠菜。与犁田的农人一体，成为民俗画。

荠菜是皖西人暮冬至春时的节令菜。走在乡野间，时不时见几个小孩拿把挑铲或者小锄头，挎着筐箩，蹲在地上挑荠菜。荠菜有大小多种，故乡所生者甚小，一丛丛紧钉在地上，只能从土中将它们连根挑起，抖去泥土，放入篮子里。

荠菜做法很多，可炒食，能入馅，做馄饨甚宜，在我故乡，多用作烫菜。将荠菜放入平菇的香汤里，放一匙油，鲜气一下子就上来了。

荠菜与豆腐一起，可做羹，与腊肉同炒也好。腊肉表里一致，煮熟切成片，透明发亮，色泽鲜艳，黄里透红，肥不腻口，金黄的腊肉有厚实的富贵味，荠菜碧玉，带着清凉的苦。一时甘苦自知。

天气暖了，河里春水碧绿，与岸上的麦苗秧禾互映。竹笋冒尖，蚕豆、豌豆开始拔高抽茎，芦苇爆出新芽。马兰头渐渐老了，紫红色的襄荷生出花苞，红彤彤的像笋尖。

襄荷滚刀切块，用青椒爆炒，一时怡红快绿，艳而不俗。还可以和豇豆、辣椒、生姜一起泡入菜坛子腌食，脆生生的。襄荷模样粗壮，腰身浑圆，不仅入馔，也能入药。马齿苋亦是如此。小时候，背部生痈，红肿胀痛，不得着衣。照仿医书所录，以马齿苋捣烂敷在患处，竟得痊愈。只是背上留下一个疤痕，那是故乡野菜在我身上留下的印记。

后来吃过一次马齿苋扣肉，肉味丰腴，抢去了野菜风致，并不见佳。这样吃法，盖了清味。我喜欢凉拌马齿苋。取其嫩茎夹叶，用开水烫软，切细放醋，洒上芝麻油，炒吃或凉拌皆可。这道菜做了几次，马齿苋入嘴滑嫩清脆，酸酸甜甜，伴着淡淡的清香，夏天吃来，格外清爽。

故乡的野菜里，郎菜名气大，却又深隐山中。

郎菜是一种通体微绿泛白、淡红带绒的野菜，用它配羊肉、胡萝卜、菌、粉丝，盛在白瓷盘里，丝丝相扣，缕缕粘连，让人舌底生津，齿隙留香。

郎菜还可放香油小葱，配腊肉清蒸。腌郎菜亦是美味。还有人将郎菜做成茶泡水饮用，据说味香爽口。

故乡的野菜，私意以野水芹居首。水芹叶子细小，根茎一节一节空心，生在低洼处的溪水小河边。小时候去河边玩，手一扭，顺手带一把水芹回来放辣椒清炒，倘若再掺一小块腊肉，我能多吃一碗饭。

除了野水芹，水边湿地亦蔓生鱼腥草，叶肥如荞麦，茎紫赤色，食来腥气汹涌。

还有蕨菜向阳，易采摘，薇菜喜阴，多长在河沟山谷间。

薇菜模样好看，刚长出来时，顶部曲卷如耳，毛茸茸的。它可久存，将其外棉絮状绒毛去掉，摘去芽株上的嫩叶，用开水焯透晒干揉搓即可一天持久柔嫩。

鼠曲草，在故乡称作茅香，谷雨时期，杂草现绿时，从田头地角、山落荒地上冒出来，毛茸茸一小撮。清明前后开花，圆锥花序，淡黄褐色，有光泽，花顶成坨。茅香含香豆素，可制香，故乡人多取其食用。据说亦可入药。

茅香粑做法甚繁。上山掐茅香，洗净后捣成凝膏状，淡绿如芥末。再将浸泡好的糯米磨成粉，添水与茅香膏揉成团，软硬适中，而后做成粑，以腊肉、竹笋、粉皮之类做馅。口味不同，馅可自选。做好后放锅中蒸，两刻钟即熟。熟后的茅香粑颜色墨绿，香、糍、软，别有风味。

野菜的好，依时令而来，顺应天时。春天的荠菜，暮春的马兰头和苜蓿，夏天的蒲公英、苦菜、马齿苋……这里有岁月时序，有乡土节气。

故乡遍地野菜，餐风宿露，随生随灭，再平常不过，因为生在田间地头山野的缘故，充盈着大自然的元气。丰年里，那些野菜被好食者采来，入菜入药入酒入茶，化成唇齿的缕缕滋味，也是另一种福泽绵长。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 20 版）