电子烟行业“野蛮生长”？立法监管要来了！

面对电子烟市场这块大蛋糕，越来越多玩家涌入其中。上周，美团运营主体北京三快科技有限公司新增零售烟草（含电子烟）业务。有消息显示，锤子手机创始人罗永浩参与创办的“小野科技”电子烟近期完成首轮融资，然而就在同时期，国家卫生健康委员会宣布，计划立法监管电子烟行业。

国家卫生健康委员会规划司司长毛群安近日在新闻发布会上透露，国家卫健委正会同有关部门进行电子烟监管的研究，计划通过立法监管电子烟。在产品广告宣传上，严禁商家将电子烟宣传为“戒烟神器”等。

年轻人正在成为电子烟的目标人群

中国疾控中心新发布的《2018年中国成人烟草调查结果》显示，15岁以上人群吸烟率为26.6%。目前我国电子烟呈下降趋势，但与2015年相比，接受调查的人群中，听说过电子烟的比例、曾经使用过电子烟的比例，以及现在使用电子烟的比例均有提高，使用电子烟的人群以年轻人为主，15-24岁年龄组人群电子烟使用率为1.5%。

在上周举办的“未来已来琥珀开启电子烟2.0时代”上，深圳华昶实业公司旗下电子烟品牌NOS的品牌总经理刘楠直言不讳：我国烟民数量近3.5亿人，电子烟消费者却只占烟民的0.3%，市场潜力巨大。电子烟具备低单价、高频、高复购率的快消品特征，80后、90后是主力目标人群，新媒体、新电商、新零售渠道的销售将成为主流。

针对电子烟正向年轻人渗透的问题，国家卫健委规划司司长毛群安就表示：根据国际上的研究表明，电子烟的使用容易诱导青少年尝试使用传统的卷烟，加快吸烟人群年轻化趋势。鉴于电子烟具有不安全性，对青少年健康行为习惯的形成会产生影响，必须严格加强电子烟的监管。我们希望公众、家长和青少年提高对电子烟危害的意识，特别是家长和学校要加强监督，减少青少年接触电子烟的可能性。”

电子烟不是“戒烟神器”

根据安永会计师事务所发布的一份2015年的报告显示，在调查的国家中，使用电子烟最常见的原因是它们“比普通卷烟危害更小”。大约49％的普通用户表示他们使用电子烟来遏制他们的吸烟习惯。

实际上，电子烟并不能帮助戒烟，“在我们减重中心打算做手术的有些胖友烟瘾很大，我们严格要求他们在术前必须戒烟，却总还是要去偷偷吸烟，被发现批评了还会讨价还价，希望能用电子烟来替代吸烟”，暨南大学附属第一医院微创外科中心主任王存川教授介绍说，今年央视“315”晚会就曝光了电子烟的问题。电子烟有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉，电子烟问世是打着戒烟的旗号迅速占领市场，但事实上电子烟同样有害公共健康，它更不是戒烟手段，而且电子烟更受年轻人喜爱，往往很多青少年都是从吸电子烟开始而走向吸烟之路的。

毛群安就提醒，电子烟产生的气溶胶含有许多有毒有害物质。电子烟产品所含的尼古丁浓度标识模糊，容易导致使用者吸食过量，同时电子烟的器具还存在着电池爆炸、烟液渗透、高温烫伤等安全风险。

在小野科技的电子烟宣传中，有网友质疑其影响成年人健康，罗永浩回应表示：电子烟是烟民的减害产品，不能用于戒烟，烟草成瘾性主要由尼古丁造成（当然危害主要是焦油和其他燃烧有害物造成的），某些电子烟的尼古丁含量比烟草还高。

世界卫生组织近日就发出呼吁：各国政府和消费者不要轻信烟草企业关于电子烟等产品的宣传，“电子烟损害小”等说法只是烟草企业的宣传策略，应加强对电子烟市场的监管。

资本大量涌入引发健康持久战？

据了解，美团到店和外卖业务均涉及电子烟业务，而天猫、京东、拼多多等平台也都有电子烟在销售。实际上，今年5月30日，浙江天猫网络科技有限公司经营范围，也新增电子烟销售（含网上销售）。

前瞻产业研究院发布的《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，中国是电子烟的最大生产地，中国出口的电子烟占世界总产量的90%以上，电子烟的生产制造已经形成成熟的产业链体系。

据统计，从今年年初到现在国内至少已经完成29起电子烟领域的融资，累计金额超20亿元，其中6月和7月的融资事件就有15起，可谓非常密集。相较于2018年的8起融资、2017年的4起融资，可以看出电子烟领域的融资数量呈倍数级上升。小野电子烟的首轮融资将达约3000万元；估值达到了3亿-4亿元。

有分析者表示，面对电子烟市场的迅速崛起，健康卫生工作者面临的将是一场持久战。