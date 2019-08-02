长期持续低烧 竟是烂牙惹的祸

张女士最近得了一个“怪病”，总是低烧，体温37.6℃左右，而且反复发作，看过很多医生，吃了不少药，但效果并不好，每天的低烧状态还是时隐时现，这令张女士烦恼不已！

后来，张女士因为陪伴朋友到口腔医院看牙，不经意间向口腔医生说起自己的“怪病”，在经过认真的囗腔检查后，主诊医生认为长期持续低烧可能跟她的几颗残牙根有关，建议张女士拔除残牙根，张女士也欣然接受了这个治疗方案，医生最后以微创无痛式为张女士拔掉了几颗残根。几天后，张女士原来持续存在的低烧现象再也没有出现了，身体不适的症状再也没有了！

解决烂牙为何就能解决患者长期发烧问题呢？对此，张女士的主治医生、暨南大学附属第一医院穗华口腔医院口腔医学博士研究生导师赖仁发教授指出，龋齿是一种由口腔中多种因素复合作用所导致的牙齿硬组织进行性病损，因为它是细菌性疾病，可以引起继发牙髓炎和根尖周炎，甚至能引起牙槽骨和颌骨炎症，从而引起长期低烧。龋齿的继发感染可以形成病灶，烂牙成了细菌储藏室，容易引起疾病的反复发作，另外还会导致全身其他疾病。

赖仁发教授指出，龋齿对身体健康有很大的危害，首先引发牙髓炎，导致牙痛。遇到冷、热、酸、甜刺激时会感到牙齿疼痛，临床检查可见牙齿上有洞形成，呈黑褐色。此阶段若不治疗，龋洞会逐渐加深，累及牙髓，引起牙髓炎，这时可出现自发痛，还可引起同侧头痛，患者坐卧不安；牙髓炎若不及时治疗，会引起根尖周炎；炎症继续向牙根方向发展引起根尖周炎，牙根部肿痛，牙齿松动，严重者面部肿胀、发烧、张口受限，细菌入血甚至可引起菌血症而危及生命。

严重的龋齿导致的残冠、残根还会刺激周围的软组织等，引起溃疡糜烂，甚至癌变。另外，龋齿还可成为一个原发病灶，细菌的毒素经血流可到全身的各个部位引起虹膜睫状体炎、类风湿性关节炎、肾炎、风湿性心脏病或病毒性心肌炎、全身疼痛等。

赖教授最后提醒，成人龋齿不可小视，它绝不仅仅是牙齿的问题，严重的话还会危害身体健康，所以应及时治疗，防止细菌感染引发其他疾病的发生。