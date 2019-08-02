吃蔬果补维生素A或助预防皮肤癌 吃补剂无此功效

美国一项最新研究显示，多吃胡萝卜、西兰花、红薯之类富含维生素A的食物有助降低患皮肤癌几率17%，但口服维A补剂没有相同功效。

布朗大学研究人员从美国两项长期研究中提取超过12万名研究对象超过26年的饮食习惯等信息和健康数据。这些人每天维A摄入量全部达到推荐标准，研究开始时没有患癌，但3978人后来患鳞状细胞癌。研究人员将研究对象的维A摄入量分为五档，最高档相当于每天吃一个中等大小的烤红薯或两大根胡萝卜，最低档相当于每天吃一小根胡萝卜。计入严重晒伤次数、家族患癌史等因素后，研究人员发现，与维A摄入量处于最低档的研究对象相比，维A摄入量处于最高档的研究对象患皮肤癌风险低17%。另外，对降低患皮肤癌风险起作用的“主力”是经由蔬果食补维A，换句话说，吃补剂或动物性食物补充维A对防癌没由什么作用。

研究人员在最新一期《美国医学会杂志·皮肤病学卷》月刊发表报告，说维A不仅有助人体产生新的皮肤细胞，还有助防范紫外线可能构成的致癌风险。富含维A的天然植物副作用极小，而经由补剂或动物性食物大量补充维A反而可能导致恶心、肝中毒等症状。