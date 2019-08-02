出游东南亚 防蚊是关键

正值暑期旅行旺季，如果出游目的地是东南亚，一定要有“防蚊”这根弦！昨天，记者从广州市卫健委了解到，东南亚是广州市登革热疫情的主要输入地，今年东南亚登革热疫情的高发，也导致广州市登革热输入病例数均明显高于去年同期。截至7月30日，全市已报告登革热输入病例数143例，比去年同期多3倍，占目前全市报告病例数的七成。为了避免出游感染登革热并在回到广州后造成本地传播，居民近期到东南亚旅游，出发前、行程中、返穗后都应该做足预防措施。

到东南亚旅游 一旦发热及时就诊

不久前，一名30来岁的广州男子到柬埔寨务工半个月，回程上飞机前已经感到畏寒、不适，回来以后开始发烧、头痛，全身肌肉酸痛。男子到当地卫生院看病，但没有向医生提及自己外游史，当做感冒治疗了两天后头痛加剧，通过登革热血清学检查显示登革热病毒抗原呈阳性，转到广州市第八人民医院进一步检查，被确诊为登革热。

广州市第八人民医院感染病中心主任医师洪文昕介绍，今年截至目前该院收治的近70个登革热患者中，有四五十个都是外地输入病例，其中一半和这个病例一样，都是从柬埔寨输入的。“这个患者住院三四天后体温恢复正常，六天左右血液里登革热病毒检测为阴性，康复出院。”洪文昕表示，大部分登革热患者都可以顺利康复，但也有少数开开心心去旅行时感染登革热、导致严重并发症的悲剧。

他印象较深的是去年一对到泰国度蜜月的小两口，在当地玩了不到一周的时间，妻子还没回来时就有些发烧。回到广州第二天，妻子开始咯血，第三天丈夫也开始发烧、头痛，“一开始他们都没有想到是登革热，后来病情加重，两人被一起送到我们医院，妻子在来的路上已经昏迷了，到院后发现多器官衰竭。两人的血液里都查到登革热病毒。丈夫住院一周后康复出院，妻子却太严重，没有救回来。”他提醒市民，登革热高发季节到东南亚，谨慎起见，最好出发前了解当地登革热疫情，做好防蚊准备；旅行中和旅行后一旦出现发热，要考虑到感染的可能，就诊的时候要告知医生曾经出游的地方。

预防登革热 关键防蚊虫叮咬

因为炎热的天气和丰富的降水，东南亚是多种蚊媒传染病的主要流行区域。登革病毒、寨卡病毒、基孔肯雅病毒等多种蚊媒传染病病原体持续在当地的蚊媒、宿主动物和人群中循环传播。其中，登革热是东南亚最为严重的蚊媒传染病，当地的蚊子普遍携带登革病毒，病例一年四季均持续出现。

数据显示，今年截至目前，菲律宾、越南、马来西亚和泰国登革热发病均超过5万例，柬埔寨和斯里兰卡分别超过3万例，新加坡亦有超过8000例。6月9日，中国驻柬埔寨使馆提醒在柬中国公民防范登革热；7月9日，老挝卫生部发布全国登革热疫情警报；7月15日，菲律宾发布登革热全国疫情预警，据报道这是菲律宾史上首次宣布登革热全国疫情预警。登革热主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊叮咬传播，避免蚊虫叮咬是预防的关键。

正值暑假出游旺季，市疾控中心提醒，旅行居民应做好预防措施。