国庆出游 注意防范登革热

近期，国际登革热疫情持续上升，尤其以东南亚地区今年的登革热来势格外凶猛，其中菲律宾、越南、马来西亚等国家的病例数大幅超过去年同期，且丝毫没有减缓迹象。与此同时，我国登革热发病率较以往同期亦显著增加，海南、湖北、江西、重庆、广西等多地卫生健康委员会近期先后发布疫情通报，要求及时启动应急响应机制，开展爱国卫生运动，强化防蚊灭蚊措施，做好临床诊疗工作，切实为百姓身体健康保驾护航。

登革热是由登革病毒经伊蚊传播而引起的急性虫媒传染病，通常发生于夏秋雨季。临床特点为起病急骤，首发症状为高热，伴畏寒，24小时内体温可高达40℃；同时伴有头痛，全身肌肉、骨及关节剧烈酸痛，部分患者还表现为极度乏力、皮疹、出血、淋巴结肿大、白细胞计数减少、血小板下降等情况。

作为世界上分布最广泛的虫媒病毒病，登革热流行于全球热带和亚热带地区，东南亚、美洲、太平洋岛屿和加勒比海为最严重的疫区，波及100多个国家和地区，占世界人口40%以上约25亿人面临患病危险。据世界卫生组织测算和估计，每年全球可能有5000万至1亿登革热感染病例。

我国首次经病原学证实的登革热，最早源于1978年的广东省佛山市。随着全球气候变暖和飞机、高铁、轮渡等出行交通方式越发便捷，人们发现登革热病例的省区有向北扩展和蔓延的趋势。

人感染登革热后可呈现为隐性或显性感染。隐性感染者不发病，但却是登革热的重要传染源。显性感染就是登革热，临床分为典型、轻型和重型等3个类型。这其中，典型登革热的主要临床表现为高热、“三痛”（眼眶痛、头痛、肌肉和骨头关节酸痛）、恶心呕吐和皮疹，部分患者有出血现象和淋巴结肿大。轻型登革热症状则较轻，类似流行性感冒，1至4天可痊愈，且预后良好。重型登革热发病初期时类似典型登革热，3至5天后突然加重并迅速进展，常并发脑膜炎、消化道出血和出血性休克，多因中枢性呼吸衰竭和出血性休克在24小时内死亡。

在日常工作和生活中，如何远离登革热的侵害？首要一条是严格管理好传染源，地方性流行区或可能流行地区要做好登革热疫情监测预报工作，早发现，早诊断，及时隔离医治。要加强国境卫生检疫，对可疑者实行医学留观，隔离时间不少于5日。同时要切断传播途径，改善卫生环境，清除和消灭伊蚊滋生地，如翻缸倒罐、清除积水、填平洼地，喷洒杀蚊剂消灭成蚊等。在蚊虫滋生季节，家中开窗通风时一定要关好纱窗，防止蚊虫飞入居室作乱。

国庆长假计划到海南、云南、广东、广西或马来西亚、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝等东南亚国家及太平洋岛国旅游的朋友们，要注意备足驱蚊水、蚊香、风油精等防蚊物品；避免在水边、草地等蚊虫密集区域活动；还要穿着长衣长裤，注意保护裸露在外的皮肤，防止被蚊虫叮咬。（衣晓峰整理）