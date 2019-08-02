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防溺水需监管更细化

刘云海

2019年08月02日08:18 来源：北京青年报

贵报昨日评论《溺水事故频发，职能部门应“自责”》，说得很有道理。一起起溺水安全事故敲响了防溺水安全的警钟，最需要引起反思的，无疑是孩子的家长们。然而，同样需要反思的，显然还有原本可以更细化的监管举措。

对管理者来说，绝不容许想不到。既已预见可能会出现的后果，就应该让安全管理更人性化、更到位、更细化一点，也不能认为只要挂出了几块安全警示牌就万事大吉了。要防止溺水等安全事故的发生，管理部门要对所有隐患存在的地方实行全覆盖，不疏漏一处。如在水塘隐患周围拉起警戒线，围起栏杆、护网，并安排管理人员加强巡视、劝阻，同时还要加强宣传和教育，利用各种渠道对市民进行广泛教育，从根本上促使市民增强安全观念，提高防范意识。

与此同时，也可以在水库沿岸设置一定数量的救生爬梯、救生圈绳和公益救生圈，在万一发生溺水事故时可以发挥临时救急作用。

(责编：李轶群、杨迪)


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