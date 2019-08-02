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误吞硬物 不要侥幸等其自行排出

喝完养生粥 竟被枣核刺穿肠壁

周洁莹

2019年08月02日08:12 来源：广州日报

广州日报讯 （全媒体记者周洁莹 通讯员陈晓霖）误吞一个小小的枣核，最后竟要住院手术。近日，南方医科大学第三附属医院普外科医生通过腹腔镜微创手术，将一颗两头尖、长达3.5厘米的枣核从患者林女士的小肠中取了出来，这枚枣核已经刺穿了她的小肠肠壁。脱离危险后林女士仍感到后怕：“没想到不小心吞个枣核后果会这么严重。”

一个月前喝粥误吞枣核

林女士回忆说，一周前她的小腹突然剧痛，由于连日出差奔波劳累，她还以为自己是胃痉挛或者阑尾炎发作。在家人的陪同下她来到南医三院急诊科，腹部CT检查发现，其左下腹部小肠内有一个高密度影，似梭形异物，周围肠壁水肿，疑似穿孔。在医生的追问下，她回忆一个月前有个早上喝了红枣小米粥，好像是吃得太快吞下了一颗枣核，“当时觉得有东西哽了一下喉咙，但马上就下去了，我都忘了这事了”。

该院普外科金一怡医师建议患者手术，但林女士还抱有侥幸心理，想尝试一下保守治疗，试试能否自己排出异物。但是经过了几天的努力，复查CT显示，这颗枣核的位置并没有改变，而且林女士下腹部的疼痛时有发生，十分痛苦。“比生孩子还痛，太折磨人了。”

枣核刺穿肠壁

林女生及其家属经过思虑再三后，最终还是决定手术。医生为其进行了腹腔镜探查术，术中打开包裹的大网膜，看见枣核尖已经将小肠刺了个小洞，露在了外面。医生进一步切开穿孔处肠壁，取出枣核后，用线修补好了肠管切口。手术后林女士腹痛消失了，当晚就有了肛门排气，终于睡了个好觉，目前已基本康复准备出院。

南医三院普外科韩鲁浙副主任医师介绍，取出的红枣核是梭形的，除了本身有3.5厘米长，两头还特别细长尖锐，而且已经刺穿小肠肠壁。如果再不及时手术，小肠破口进一步扩大，大量的粪水流入腹腔，后果将不堪设想。幸运的是林女士自身大网膜比较发达，暂时包裹住了这个“破溃口”，所以，没有很快出现弥漫性腹膜炎、腹腔脓肿、感染中毒性休克等有可能危及生命的严重并发症，这也算是不幸中的万幸了。

吞下异物千万别存侥幸心理

有些人认为不就是囫囵吞个枣嘛，没啥大不了的。“确实，很多人也有过吃枣核之类的硬物自己排出来的经验。但像林女士吃的枣核两端异常细长尖锐，被小肠卡住，引起了穿孔，这种情况就必须手术取出。”

韩鲁浙提醒，吃东西时还是应该细嚼慢咽，不慎误食硬物千万不要寄希望于每次都可以侥幸自行排出。尤其是 家里有小孩老人的，更要注意看护，避免他们误吞异物。一旦发生误吞，要随时注意观察，如出现喉咙痛、腹痛等不适症状，应立即就医。千万不要心存侥幸，以为用土方法吃点韭菜、喝点醋就可以把异物压下去或者“化掉”，如果因此贻误病情，严重时甚至会有生命危险。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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