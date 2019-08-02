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三伏天 宜常喝这道清暑饮

翁淑贤

2019年08月02日08:11 来源：广州日报

三伏天，不少人胃口差，如何通过食疗来改善？特别是小孩，该怎么调养以安度炎夏呢？中华中医药学会中药基础理论分会首届副主任委员、广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授开出一道益气生津清暑饮。

蓝森麟介绍，这道饮品主要用太子参、鲜西瓜皮、胡萝卜、玉米、马蹄和鲜白茅根等常见食材配搭。其中，太子参善于益气健脾、生津润肺；西瓜皮长于清热解暑、除烦止渴、利尿；绿豆性味甘寒，可清热解毒、消暑、利水；荷叶清热解暑；胡萝卜健脾和中、养肝明目、化痰止咳；玉米调中开胃、利湿；马蹄可清热生津、化痰、消积；白茅根清肺胃热、生津止渴、清热利尿。

这几种食材一同煲汤，味道鲜甜可口，有良好的益气健脾、开胃消食、清热解暑、生津止渴、凉血解毒、清热利湿等作用，可作为炎夏酷暑时节，家中常备的食疗养生饮品，适宜包括孩子在内的一般人群饮用。感兴趣的街坊，不妨一试：

食材：太子参30克，鲜西瓜皮300克，绿豆30克，鲜荷叶1张（若用干品，则用30克），胡萝卜1根（约150克），玉米1根（约200克），马蹄6只，鲜白茅根100克（若用干品，则用30克）。

做法：先将西瓜皮刮净红瓤及表皮，洗净，切大块；鲜荷叶洗净，切宽丝；胡萝卜削皮，洗净，滚刀切厚块；玉米去除衣及须，洗净，横切为六段；马蹄削皮，洗净，对半切开；白茅根洗净，切段。然后，连同洗净的太子参、绿豆一齐置于砂锅内，加入清水3000毫升，用武火煮沸后改用文火熬1.5小时，即可。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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