婚姻走不下去了，要瞒着孩子吗？

医学指导/广州市妇女儿童医疗中心心理科主任医师查彩慧博士、副主任医师欧婉杏，广州医科大学应用心理学硕士吴翠萍

近日，文章、马伊琍离婚的消息引爆网络。两人各自发表了得体的离婚感言。很快，就有网友总结了文章、马伊琍和女儿间的互动，发现两人一直努力为女儿们提供有爱的成长环境。一家四口曾多次一起出游在街上被偶遇，两人还被拍到过全程陪伴女儿参加舞蹈比赛。即使在宣布离婚前，文章和马伊琍也显示出和睦的关系，在朋友圈仍有互动。

“要分开了，承认爱过、不论对错，依然亲情守候；对于两人以前爱情的结晶，也应采取理性、负责的态度。”儿童心理学专家表示，在当下的年代，人们对婚姻的态度越来越理性，离婚固然是迫不得已，对两个成年人的感情来说却未必不好。不过，作为一个完整的家庭，如果夫妻关系出了问题，对孩子无可避免地会产生影响和伤害。但通过父母的努力，这种影响可以降到最低。文章、马伊琍对离婚事件的处理是非常理性的，有值得借鉴之处。

良好的夫妻关系

是家庭健康的“定海神针”

专家表示，家庭是儿童成长的重要环境，和谐的家庭关系是孩子安全感的来源，孩子才能够顺利成长，有利于孩子保持心情愉悦、充满爱心，形成自信、自尊、开朗等积极的个性特征。而良好的夫妻关系是一个家庭稳定健康发展的“定海神针”。孩子通过父母的关系来学习人际交往模式，父母关系良好，孩子也会对婚恋有美好的向往，孩子健全的性格、健康积极的心理与家庭有着密不可分的关系。广州市妇儿医疗中心心理科主任医师查彩慧博士表示，如果夫妻关系不稳定，比如经常争吵或者一方过度的强势，甚至出现暴力的情况，那孩子在一个紧张、冲突、不安、压抑的家庭气氛中成长，也会造成孩子的性格偏离，比如不合群、敏感、性格暴躁、胆小怕事、情绪压抑等，年幼的孩子会认为是自己做错事或者担心父母怪罪自己，逐渐变得胆小、自卑、懦弱。

在市妇儿医疗中心心理科门诊，不时会接诊到父母关系出问题后精神心理出现问题的孩子。

1个月前，查彩慧接诊了一个9岁男孩，原本个性开朗、成绩优良，但自从母亲怀疑父亲有外遇开始，家中长期争吵不休，父母无心照料孩子，孩子逐渐沉迷手机游戏，成绩一落千丈，玩手机被拒时反应强烈，说“你们反正要离婚了，你们都不用管我了”，甚至扬言“不如死了算了”。有一次被妈妈没收手机后，还拿刀威胁妈妈，来就诊前已经发展到不愿去上学、在家不学习，常玩手机到深夜，直至困倦不堪，父母因此后悔不迭。

该院心理科副主任医师欧婉杏也接诊过一个11岁的孩子，因为拔毛癖，头部有1/3都是秃的，家长用各种方法都无法让她改变。据家长说，孩子以前学习很好，人也乐观，就是这一年多性格变了，然后出现了拔毛的行为。在单独跟孩子沟通的过程中，孩子哭泣着说好烦，不想学习，有时甚至想结束生命。因为爸爸妈妈老是吵架，每次他们吵架的时候她都不知道怎么办：好想劝，因为怕爸爸妈妈吵得太厉害会离婚，但是又不敢劝，因为她怕她劝的时候父母会把愤怒发泄在她身上。只能躲在角落里，等他们自己结束。所以，她希望自己学习好，表现得更乖，让父母开心，让他们减少吵架，可是她越想做得更好，越达不到，自己也越来越苦恼，继而养成了拔头发的行为。

做不到这5点

别当孩子面争执

生活在同一屋檐下，夫妻间的日常冲突在所难免。广州医科大学应用心理学硕士吴翠萍认为，夫妻之间无法保证在孩子面前遮掩所有的冲突时刻。所以重点的不是回避孩子在场，而是展现夫妻之间处理冲突的能力。

对于长期存在的分歧，好的夫妻关系学会把问题悬而不论，还能幽默调侃它，依然可以拥有比较高质量的伴侣关系。比如，喜欢社交的丈夫会调侃宅家的太太说：她就像一只老母鸡把小鸡们保护得极好。

对于可以解决的问题，心理学家提出5条建议：

（1）确认你的讨论是以一种温和的方式开始，而不是以苛刻的方式。

（2）学会有效地使用感情修复（一方先显示友好的态度）。

（3）注意情绪高涨时的表现。

（4）学会如何妥协。

（5）变得越来越能容忍对方的缺点。

如果夫妻双方能够遵从以上5个原则面对可解决的问题，就不害怕冲突会干扰婚姻，也不会害怕对孩子造成消极影响。孩子也可以学习合适的父母解决冲突的方式，将来应用到自己的婚姻模式之中。

但是，如果无法做到这5个原则，专家认为，夫妻间的争执应该在孩子面前回避，不要在孩子面前互相攻击、指责，避免把孩子牵扯进各自的利益关系中。“当真的是出现问题的时候，商议好一个适当的孩子不在场的时间，夫妻俩进行单独的协商或者讨论，当然也可以请你们认为权威的亲属或者朋友介入，但是不要让孩子加入。在孩子面前，应当有的正常家庭功能，作为爸爸的责任、作为妈妈的责任是应该不受夫妻间的关系和问题影响的。”欧婉杏说。

离婚了

依然可以做一对好父母

当婚姻真的走到不可挽留的地步，是否告诉孩子、怎么告诉孩子，是每对父母必须考虑的。

吴翠萍表示，在中国的国情中，因为父母怕伤害到孩子或者对孩子成长影响太大，大多数的父母离婚都会瞒着孩子，不会事前跟孩子商量或者咨询孩子对父母婚姻抉择的看法，“然而，如果父母已经走到离婚这一步，冰冻三尺非一日之寒，孩子在这个‘冰冻’的过程里已经被深刻地影响到，而离婚只是最后一个仪式。长期破裂的夫妻关系早已影响孩子的成长”。她认为，一般来说，孩子到了学龄期都可以跟孩子说清楚父母因为什么原因分开。

“对于家庭里的每一个人来说，离婚都是非常艰难的一段时期。毋庸置疑，父母离异对孩子有负面的影响是肯定的。家长因为担心孩子不能接受或者担心孩子有大的情绪反应甚至过激行为而隐瞒离婚的，不在少数。但理性处理，可以使对孩子的影响降到最低。”查彩慧表示，应该选择合适的时间，由父母亲自与孩子谈父母的离婚事件，“有些家长请求医生或者其他亲戚朋友来告诉孩子，这都不是最好的选择”。

欧婉杏也建议，假如夫妻要分开，其实不应该向孩子隐瞒，要根据孩子现有的年龄和他的理解力，简单让孩子了解事情的结果，比如：因为爸爸妈妈之间出现了问题，所以爸爸要离开在外面住，妈妈留着陪你，但是爸爸答应每个周末他都回来，或者每天晚上他都会给你通电话。

更重要的是，要用行动让孩子知道，离婚后爸爸妈妈只是相处的方式变化了，各自对孩子的爱及责任不会改变。比如你们会尽可能地陪伴他，和他聊天，跟他娱乐，关心他的学习，参加他学校的家长日，你们也有设定的家庭日，参加一些共同的家庭活动。这些种种，让孩子感受到父母没有分开前同样的爱和家庭的感觉。

另外，为了降低对孩子的影响，千万不要在孩子面前说对方的坏话，或者数落对方的不是。因为无论事实如何，对方都和你一样，是孩子最亲的人，这么做不仅不会增加孩子对你的同情感，反而会让孩子对家庭失望、仇恨。在孩子面前表现出你的乐观、坚强、自信，虽然婚姻破裂、夫妻分开，但是你一样是阳光、积极乐观的，你的良好的榜样，影响着孩子良好的性格和健康的心理成长。虽不能做夫妻，但是双方依然是孩子的父母，这是永远不可能改变的，离婚后依然可以做好一对合格的父母，对孩子尽责任，友好商量孩子的抚养事宜。