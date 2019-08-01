金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞长春站圆满收官

7月28日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛长春站迎来决赛。

经过先前三天初赛精彩角逐，最终80多支参赛舞队中有20支优秀舞队脱颖而出，顺利进入决赛，最终一等奖舞队将参加在北京鸟巢举办的全国总决赛。

长沈怡芳舞蹈队《金龙鱼标准舞》

在当天的决赛赛场上，各支队伍带来了各具特色的精彩表演。根据赛制安排，决赛依然进行“规定曲目”和“自选曲目”的比赛环节。在规定套路的比拼中，各队依次登台演绎了大赛的规定曲目《1:1:1舞出好比例》，动作整齐划一，队形变换多样，精神昂扬饱满，让现场观众和评委们不断报以热烈的掌声。

大兴孟孟舞蹈队《金龙鱼标准舞》

新兴路志愿服务艺术团《我们赶上好时代》

美丽红玫瑰圆淑华《女人花》

大兴孟孟舞蹈队《福门开 好运来》

快乐社群舞蹈队带了特色表演

决赛现场，各个参赛队争奇斗艳，体现了不同风格的舞姿，有的铿锵有力、有的婉转悠扬、有的灵动飘逸，展现着长春绚烂多元的舞蹈魅力。

在曲目选择上，长春站比赛的一大特色就是“爱国情怀”，时值新中国成立70周年，从初赛到决赛，多支队伍都选择了“祖国你好”、“美丽中国”、“走进新时代”等一系列红色歌曲，表达了人民群众对祖国的热爱之情。

“我陪爸妈跳支舞”环节

女大学生表演舞蹈串烧

在决赛的当天，主办方还精心策划了“我陪爸妈跳支舞”的环节，一支由6名女大学生组成的舞蹈队现场演绎了大赛的指定曲目《1:1:1舞出好比例》完整版本，并且带来了精彩的舞蹈串烧表演，青春靓丽，活力四射，引发现场的参赛选手和观众的阵阵掌声与喝彩。

一等奖：健康快乐艺术团《打靶归来》

“日落西山红霞飞,战士打靶把营归把营归。胸前红花映彩霞,愉快的歌声满天飞……”澎湃的歌曲，飒爽的舞姿、自信的笑容，瞬间吸引了现场的所有观众。经过规定曲目和自选曲目的两轮比拼，“健康快乐艺术团”凭借规定曲目的精彩表现和自选曲目《打靶归来》的完美表演，获得了“金龙鱼1：1：1舞出好比例”2019人民广场舞大赛长春站的冠军，并获得了晋级北京鸟巢总决赛的通关卡。

二等奖：锦城社区舞蹈队《欢乐俏佳人》

三等奖：一汽田鑫艺术团《卓玛》

舞之情舞蹈队《金达莱盛开的地方》

金达莱，别名映山红，花语是长久开放的花，金达莱素雅朴实、顽强宽厚。朝鲜族对金达莱怀着一种特殊的感情，他们视为金达莱是坚贞、美好、吉祥、幸福的象征，是体现民族精神和民族形象的使者。

据了解，长春市有50个少数民族成份，人口约32万，占全市总人口的4.2%。有满族、回族、朝鲜族、蒙古族、锡伯族5个世居民族。在本次参赛队伍中，舞之情舞蹈队身着色彩亮丽的服装，带来了极具民族特色的朝鲜族舞。

决赛结束后参赛者林阿姨对记者说：“朝鲜族舞是民族舞中最难跳的一个舞种之一，有固有的姿势和身形，手与脚、臂与腿的动作要配合得很和谐。今天团队虽然没有进入前三，但是圆满完成任务，很好地体现了团队的合作精神，而且通过这个平台，跟其他队伍间相互交流，找出各队之间的差距，也了解了自己的优势，明年我们一定会争取拿到更好的成绩”。

“身体好了”“心情高兴”“结交了朋友”这些词都直白的表达了阿姨们对广场舞的喜爱。近年来，广场舞不再是老年人的专属活动，逐渐呈现出了年轻化与多样化的趋势，已然成为全民参与的健身活动。“团队近年来加入了不少年轻成员，她们都愿意通过跳广场舞的方式来锻炼身体。”参赛者李阿姨说，“年轻力量的加入使广场舞更有活力，有朝气，有创新。”

兰桡公园舞蹈队合影

身体健康离不开运动和均衡的膳食营养。在为期5天的长春站比赛中，赛场上时刻传递着“吃动平衡，舞出健康”的理念，这也正是主办方举办广场舞大赛的初心，希望通过这次全国性的广场舞大赛，让更多人爱上广场舞，同时了解膳食营养均衡的重要性。2018年，金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，这不仅是对金龙鱼品质的认可，更是给金龙鱼沉甸甸的责任，不断助力国人健康生活品质的提升。用奥运的品质为健康中国加油！

参加决赛的20支队伍大合影

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将继续在2个月内完成广州、上海、西安等15个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。