国家卫健委：结核病等重大传染病防控形势仍然严峻

人民网北京8月1日电 31日，在健康中国行动推进委员会办公室召开的介绍健康中国行动之重大疾病防控行动的发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙指出，目前我国心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的88%；同时，肝炎、结核病、艾滋病等重大传染病防控形势仍然严峻，地方病、寄生虫病等仍然严重威胁流行地区居民的健康。

早发现早干预 促管理强基层

雷正龙介绍，心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病是国际公认的威胁居民健康最主要的四大类慢性非传染病疾病。联合国2030年可持续发展议程将降低这四类重大慢性病导致的过早死亡率作为重要的发展目标。“健康中国2030”规划纲要也将这个目标纳入健康中国建设的主要指标。

雷正龙表示，心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病四类重大慢性病虽然疾病特点不尽相同，但其防治的基本原则和重点环节是一致的，防治行动的核心内容分为以下四个方面：

第一，健康生活方式是基础。不健康的生活方式是慢性病的主要发病原因，也是慢性病患者管理效果的重要决定因素。在四大行动中，我们在个人部分均倡导大众践行健康生活方式，强调个人是自己健康的第一责任人，希望大众主动学健康知识，树健康理念，习健康行为，从根本上预防慢性病的发生，有效提高患者生活质量。

第二，早发现、早干预是关键。国内外实践经验证明，慢性病的预后好坏与发现的早晚密切相关，发现越早，干预越早，治疗管理的效果越好。如发现的胃癌、食管癌早期患者五年生存率可达到90%以上，分别是全国平均水平的3倍和4.3倍。在四大行动的倡导性指标中，我们对血压、血脂、血糖检测、肺功能检查、防癌体检的重点人群和检查频率都进行了具体的明确。

第三，规范健康管理是重点。慢性病病程长，一旦得病基本终身伴随。规范管理慢性病患者，可以平稳控制患者病情，减少并发症发生，让慢性病患者像健康人一样享受生活，提高患者生活质量。

第四，基层能力提升是保障。慢性病的筛查和管理主要依靠基层，基层能力是慢性病管理的基本保障。四大行动均对加强基层慢性病防治服务能力提出了要求。

群防群控传染病 共建共享防治网

此外，雷正龙还强调了传染病及地方病防控行动的重要性，传染病及地方病防控行动主要包括艾滋病、结核病、地方病和寄生虫病三个方面的防治内容。

在艾滋病防控方面，行动不仅强调个人应当掌握防治知识和减少危险行为等，也从社会角度提出了动员支持社会各界和社会组织发挥优势，积极参与艾滋病防控工作。同时，在政府层面，突出重点人群和重点环节，提出了落实血站血液艾滋病、乙肝丙肝病毒核酸检测全覆盖，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播措施全覆盖和感染者救治救助政策。

在结核病防控方面，行动提出“肺结核发病率下降到55/10万以下，并呈持续下降趋势”的目标，强调传染性肺结核患者应做好隔离措施，针对政府和社会提出加强重点地区、重点人群的筛查，及时发现并规范治疗结核病患者，并提供全疗程健康管理服务的行动要求。

在地方病和寄生虫病防控方面，行动提出“到2020年消除疟疾并持续保持；到2022年有效控制和消除血吸虫病危害，到2030年消除血吸虫病；到2020年持续消除碘缺乏危害；到2030年保持控制和消除重点地方病”等目标，要求政府和社会继续针对性实施改水、搬迁、换粮、推广低氟砖茶、改炉改灶等地方病防治措施，加强地方病现症病人救治和帮扶；开展寄生虫病综合防控，加强环境卫生治理，强化传染源管控关键措施，降低农村寄生虫病流行区域人群感染率。

“我们希望通过行动的实施，充分发挥个人、家庭、社会、政府在重大疾病防控中的合力和作用，共同为推进健康中国建设，早日实现使群众不生病、少生病，提高群众生活质量的根本目标而努力。”雷正龙表示。（董童 实习生阮玲霞）