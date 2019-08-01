母乳贵如油，母乳喂养你需要知道都在这

国际母乳喂养行动联盟(WABA)确定每年8月1日至7日为“世界母乳喂养周”，以促进公众正确认识母乳喂养重要性,全社会积极鼓励和支持母乳喂养，拓宽母乳喂养的内涵，创造一种爱婴、爱母的社会氛围。

母乳是新生儿最安全营养的天然食物

随着营养界对于母乳喂养的不断倡导，以及人们科学喂养意识的不断增强，越来越多的妈妈坚定了母乳喂养的决心，加入到了母乳喂养的行列。因为母乳营养成分充足、结构适宜，既能为婴儿提供充足而适量的能量，又能避免过度喂养，使婴儿获得最佳的、健康的生长速率，为其一生的健康奠定基础。如果新生儿第一口食物不是母乳，而是配方奶粉，所摄入的异原蛋白质，可能成为引起迟发型过敏反应的过敏原，容易增加宝宝过敏的风险。所以，母乳是妈妈给宝宝的第一份礼物。

母乳营养成分全面、配比合适，易消化、吸收由于0~6月龄婴儿的消化系统和排泄器官尚未发育成熟，对食物的消化吸收能力及代谢废物的排泄能力仍较低，这严重制约了6月龄内的婴儿对食物的选择。母乳中含有婴儿需要的所有营养，不仅能满足婴儿身体发育的营养需要，还能促进婴儿大脑发育，且易于消化。比如母乳中富含的β-双糖、不饱和脂肪酸等都是有利于婴儿大脑发育的营养物质。另外，母乳中蛋白质、脂肪、糖三大类营养素比例适宜，易于被宝宝消化吸收，相比于配方奶粉喂养，母乳喂养的宝宝不易出现消化不良、过敏等现象。

母乳能够提高婴儿的免疫力

在宝宝刚出生的第一年，坚持母乳喂养可以减少宝宝生病的概率。6月龄内的婴儿，尤其是新生儿的免疫系统还不成熟，而母乳特别是初乳中含有大量的免疫球蛋白和免疫活性细胞，能够增强宝宝的免疫力，保护婴儿免于感染，预防腹泻、呼吸道感染，更能降低婴儿过敏的概率。研究显示，母乳喂养的婴儿发育更为健康，表现为免疫力更强、智力更好、不容易肥胖、不容易生病等。而世界卫生组织（WHO）也认为，母乳喂养可以降低儿童的死亡率，它给孩子健康带来的益处可以延续到成人期。

母乳更安全

对于宝宝来说，母乳是最天然、最安全的食物。母乳的温度宜于婴儿食用，而且母乳中几乎无菌，直接哺喂清洁、新鲜，不易污染，完全不用担心卫生问题和食品安全问题。母乳会随着宝宝的生长发育调整能量，也会随着气候的变化而调整脂肪量和水分含量，其分泌速度和量也会随着宝宝的需求增减。另外，母乳有利于宝宝的味觉发育，通过母乳喂养长大的宝宝较少挑食。

母乳喂养经济、方便

和购买配方奶粉的费用相比，母乳自然是最经济实惠的。而且宝宝想喝奶时，妈妈便可直接哺喂，省去了清洗奶瓶、晾开水的环节。按需喂养也不用计算宝宝的奶量。

初乳贵如油

有些传统观念认为初乳不是真正的奶，或认为初乳不卫生，将之弃去不喂，这很可惜。其实初乳非常珍贵，虽然量少，但营养价值却极高，与成熟乳相比，初乳含有很多抗体和优质蛋白质，其脂肪、各种酶类、碳水化合物等含量也恰恰符合宝宝此时所需，这些都是其他任何食品无法仿制和替代的。

新妈妈产后不同时期分泌的乳汁成分不同。一般而言，产后7天之内分泌的乳汁称为初乳，产后7~14天分泌的乳汁称为过渡乳，产后14天后分泌的乳汁称为成熟乳。初乳量很少，较黏稠，颜色为黄白色，这是初乳富含β-胡萝卜素的缘故。

初乳中具有抗病能力的免疫球蛋白含量要比成熟乳高20~40 倍，并含有许多免疫细胞，如中性粒细胞、巨噬细胞及淋巴细胞等。这些免疫球蛋白及免疫细胞能帮助宝宝抑制或杀死细菌和病毒，是最早获得的口服免疫抗体。因此初乳又被称为宝宝的“第一剂预防针”，吃了初乳的宝宝，体质相对较好。

婴儿出生时，体内具有一定的能量储备，可满足其至少3天的代谢需求，所以妈妈们一定要把握好开奶的“黄金时间”，让宝宝吃到宝贵的初乳。开奶过程中，妈妈不用担心宝宝饥饿，只要注意监测宝宝的体重即可，如果体重减少不超过7%，就不太会发生严重脱水或者低血糖的情况。

早接触，早吮吸

如果顺利分娩，母子健康状况良好，一定要抓住产后黄金开奶时间，在婴儿娩出后30分钟内，尽快让宝宝吸吮母亲乳头，刺激乳头分泌获得初乳。越早让宝宝吸到母乳，开奶就越顺利，一般正常新生儿在产房就应该开始第一次哺乳。当新生儿娩出断脐和擦干羊水后，即可将其放在母亲身边，与母亲皮肤接触，并开始让婴儿分别吸吮双侧乳头各3~5 分钟，可吸吮出数毫升初乳。刚出生的婴儿已具备很强烈的觅食和吸吮反射能力，通常婴儿的吸吮反射在出生1小时内最强，这段时间即使没有分泌乳汁也要让宝宝吸吮，以促进乳汁分泌。如果剖宫产新妈妈产后半小时仍处于麻醉状态，比较疲倦，可以在手术室内让宝宝趴在新妈妈胸口，进行皮肤早接触。

母婴同室促进乳汁分泌

产后，母亲十分渴望看见和抚摸自己的宝宝，安排母婴同室，增进母亲与孩子之间的皮肤接触，这种亲子接触有利于乳汁分泌。在母婴被推出产房之后的两三天，每天坚持让宝宝在妈妈左右两侧乳头上轮流吸吮8~12 次左右，且每次吸吮时间10~20分钟，最好不要超过30分钟。

母乳喂养应该坚持多久

世界卫生组织建议婴儿于出生后1小时内开始接受母乳喂养，并在6个月内接受纯母乳喂养。之后，在继续母乳喂养的同时，及时给宝宝加入充足、安全和合理的辅食，喂养至2岁或2岁以上。

很多人觉得母乳会慢慢变得没有营养，是因为大家发现，随着孩子越来越大，妈妈的母乳似乎变得越来越“稀”了，有时候甚至像水一样清，不像宝宝刚刚出生时那样，这是不是说明母乳变得越来越没有营养了？

其实，在母乳喂养的不同阶段，从婴儿刚出生时的初乳，到过渡乳，再到成熟乳，母乳的成分均有所不同。甚至在每次喂奶过程中，乳汁成分也有前奶和后奶之分。前奶较稀薄，含水分、矿物质和蛋白质较多，比较解渴，脂肪和能量不高；后奶富含脂肪、乳糖和其他营养素，可提供能量，使宝宝有饱腹感。这就是母乳的神奇之处，母亲的身体会自动调节母乳的成分以满足婴儿需要。

随着哺乳月份的不同，母乳中营养成分的变化并没有明显规律性。6个月后与6个月前的母乳相比，其所含蛋白质、脂肪和乳糖的变化非常细微，可以忽略不计。但母乳所提供的各种营养素的量占宝宝身体发育需要量的百分比会有所不同。因为随着婴儿生长，身体需要的各种营养素的量也在增加。

另外，母乳中免疫物质在不同的时间段也不同，这取决于母亲自己曾暴露于哪些抗原物质。母乳就像是妈妈为宝宝“私人定制”的高级食品，它能够精准地随着宝宝的需求调节各种营养成分的比例结构。

联合国儿童基金会和世界卫生组织一致推荐6 个月之后继续母乳喂养的同时应该适量添加辅食。因为在这一阶段添加辅食不仅能满足婴儿的营养需求，也能满足其心理需求，并促进其感知觉、心理及认知和行为能力的发展。

需要了解的母乳储存方法

母乳可存放的时间

初乳在27℃~32℃室温内可保存12个小时。成熟乳的保存与温度息息相关，《西尔斯母乳喂养全书》中建议：在15℃室温内可保存24小时，19℃~22℃可保存10小时，25℃可保存4~6小时；如果将母乳存放在冰箱里，0℃~4℃冷藏可保存8天；如果保存在冷冻室，但是经常开关门拿取物品，保存期为3~4个月；如果是深度冷冻室，温度保持在0℃以下，并不经常开门，则保存期长达6个月以上。储存过的母乳会分解，看上去有点发蓝、发黄或者发棕色，这都是正常现象。妈妈们不需担心也不要扔掉。母乳是宝宝最好的食物，虽然储存过的母乳会有部分营养流失，但是相对于无法直接喂奶的妈妈来说，这仍是宝宝最佳的食物来源。

储存母乳的工具

目前市面上储存母乳基本选用储奶瓶和储奶袋。储奶瓶多数用于冷藏母乳，市面上常见的吸奶器也都是和储奶瓶连接。如果打算几天内喂给宝宝喝掉，可以选择储奶瓶储奶。冷藏奶的时候，要尽量储存在冰箱最里面，远离冰箱门，同时还要远离自动除霜冷冻室的加热器。储奶瓶有密封垫，一般奶瓶是达不到储奶标准的，所以千万别把奶瓶当作储奶瓶使用。储奶袋一般是用于冷冻母乳，袋子上可以标注储奶的日期和体积，以便宝宝需要的时候按照时间来取，先吃日期早的。无论使用何种工具冷冻储奶，一定不能装太满，因为冷冻后体积会增加，所以装2/3 即可。用储奶袋储奶时，要记得把多余的空气排出，再冷冻。

母乳冷冻前要填写日期和体积

不要小看这一步。单凭记忆，一天两天可能不会有什么问题，但是时间长了，难免会弄错或者忘记保存时间，为了防止这种错误，强烈建议妈妈们一开始就养成良好习惯。在冰箱或者冷柜中留出专门区域放置母乳。为了能让母乳可以快速冷冻，应该将容器平着放进冷柜中，冷冻好的母乳可以放在冷柜门的架子上，以方便取用。记得一定要填写好日期和体积。如果要带出门的话，可以写上宝宝的名字，以防和别人混淆。母乳冰冻后会出现分层现象，是因为母乳含有油脂，因此在加热后需将其轻轻摇晃，混合均匀后再喂食，但不可用力摇晃。另外，每次温奶之前最好先在室温或冷藏室中解冻。

正确哺乳姿势很重要

如何判断哺乳姿势是否正确

如果出现以下情况，很可能就说明妈妈的哺乳姿势是不恰当的，需要做适当的调整。

● 乳头出现疼痛，有被撕裂的感觉。

● 哺乳时出现受伤的情况。

● 喂完奶后，感觉乳房里还有乳汁，很快又开始发胀。

● 总是要把乳房移开才不会压住宝宝的鼻子。

● 宝宝狼吞虎咽，没有慢下来的时候。

● 宝宝吃奶时姿势很紧张。

● 喂了很长时间，宝宝看起来还是饿，不愿意停下来。

● 宝宝的体重没有如期增长。

● 妈妈和宝宝都没有舒适感。

母乳不足的妈妈中有90%以上是因为哺乳姿势不正确造成的，如果及时调整，这些妈妈的奶量都可以得到提升。生产完之后，妈妈的身体就像突然被掏空了一样失去了支撑，非常虚弱。此时对于母乳喂养的妈妈来说，找到正确、舒适的哺乳姿势，不仅有利于妈妈产后恢复元气、促进乳汁分泌，也有利于宝宝吮吸。

摇篮式

摇篮式是最常用的哺乳姿势，简便易行，使用广泛，适合大多数妈妈和宝宝。

● 妈妈坐直，用喂奶同侧的肘关节内侧支撑住宝宝头部，手臂手掌支撑宝宝身体，使宝宝的腹部紧贴住妈妈的身体。

● 妈妈再用另外一只手托住乳房，拇指在上、其他4根手指在下方，注意要将手指保持在乳晕外侧，以免影响宝宝吸吮。

● 将宝宝的脸靠近乳房的位置，让乳头轻轻碰触宝宝的小嘴，宝宝自己就会吸吮。

交叉摇篮式

交叉摇篮式与摇篮式有点相似，但手臂相反，喂左侧时用右臂托宝宝、左手托乳房，喂右侧时用左臂托宝宝、右手托乳房，这样妈妈就能够更清楚地观察宝宝吃奶的情况，特别适用于早产儿或吃奶有困难的宝宝。

● 坐直身体，妈妈用与喂奶同侧的手托住乳房，拇指在上、其他4 根手指在下方。

● 用对侧的胳膊抱住宝宝，妈妈的手在宝宝耳朵或更低一点的水平位置托住宝宝的头部，前臂托住宝宝的身体，使宝宝的身体腹部贴近妈妈的身体。

● 将宝宝的脸调整到靠近乳房的位置，让乳头轻轻碰触宝宝的嘴或脸颊。

半躺式

适用于哺乳期任何时候，以及喜爱这个姿势的妈妈和宝宝，尤其适用于乳头疼痛、奶水过快过冲、乳头混淆等情形。

●妈妈的后背和腰部要靠得很舒服，用与喂奶同侧的胳膊托住宝宝的头，胳膊下方也要垫好靠垫等。

●妈妈另一只手可以轻轻抚摸宝宝，哺乳时可以跟宝宝进行一些声音和皮肤互动。

橄榄球式

橄榄球式又叫足球式，有点像抱足球或橄榄球，适合乳房较大或乳头内陷、扁平的妈妈或双胞胎妈妈。另外，由于这种姿势不会过多压住妈妈的腹部，所以也很适合剖宫产手术的妈妈。

● 将宝宝放在妈妈身体一侧，妈妈用同侧前臂支撑宝宝背部，手扶住宝宝的颈和头。

● 让宝宝的脚伸向妈妈的背部。

● 用枕头支撑妈妈的手臂，用另一只手引导宝宝的嘴接触妈妈的乳房。

侧躺式

侧躺式适合刚经历了剖宫产手术和阴道侧切的妈妈，夜间哺乳使用这种姿势也很不错。侧躺式喂哺宝宝时，妈妈最好时刻注意乳房有没有堵住宝宝的鼻子，以免引起窒息。

● 妈妈与宝宝分别侧卧在床上，保持面对面。

● 将宝宝的头枕在妈妈的臂弯上，使宝宝的嘴和乳头保持水平。

● 当宝宝的嘴衔到乳头时，妈妈要用枕头支撑住后背。

产后每个妈妈的身体状况各有不同，可根据自身实际情况，尝试以上不同的姿势，找到适合自己的哺喂姿势。对于产后身体十分虚弱，难以直立坐起的妈妈，尤其是对于经历了剖宫产或顺产侧切的妈妈，侧躺式或半躺式的姿势也许更加舒适。

摘自《喂爱坚持——聊聊母乳喂养的那些事儿》（智慧生活·健康饮食）中国医药科技出版社出版陈升平陈隆主编