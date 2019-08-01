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何为双心障碍？

北京大学人民医院心内科副主任医师 丁荣晶

2019年08月01日09:30 来源：人民网-人民健康网

本期节目：被情绪影响的心脏疾病——双心障碍

在临床工作中常常遇到一类患者，有很明确的胸闷、胸痛、心慌、憋气这些症状，但是经过心内科医生反复的检查、各种的治疗，包括药物、介入治疗、射频消融等，但患者的症状没有缓解。

1995年，我国心血管专家胡大一教授提出双心医学的概念，这个疾病就连医务人员有时也会忽视它的存在。经过多学科的交叉探讨，发现很多的患者实际上存在精神心理问题，从而导致发生了一些心血管疾病样的症状。医学上把有这些临床表现的疾病称为双心障碍。

现在，双心障碍患者数量越来越多，其症状表现一般都非常严重，在医院不同科室检查找不到原因，治疗效果又不好，患者非常痛苦。若医生能及早发现或认识到双心障碍，给予针对性的治疗，效果会非常好，明显改善患者生活质量。

另外，有一部分患者，无论其有无心血管疾病，精神心理问题会导致其心脏病的发病风险增加。对于得了心脏病之后的患者，其再发心血管事件风险和预后不良风险增加。

最新的研究表明，在北京市急性冠脉综合征的患者中，有焦虑和抑郁情绪的这部分患者，要比没有焦虑和抑郁情绪的患者，一年再住院的风险、一年心肌梗死的风险、一年反复就诊率和医疗花费都是要明显增加3-4倍，如果焦虑合并抑郁，上述风险要增加六倍。

现代生活节奏快、压力大，人群中精神心理问题普遍存在。一般人群焦虑抑郁的发病率是6%左右，而在心血管疾病人群，比如对冠心病的患者，其焦虑抑郁发病率大概在10-20%，心梗患者，比例会增加到30-40%，如果出现心衰，这个比例会达到50%。所以，在心血管疾病人群当中，焦虑抑郁是非常普遍的。    

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专家简介

丁荣晶，北京大学人民医院心内科副主任医师，硕士研究生导师，心血管专业博士后。

中国康复医学会心血管病委员会副主任委员,中国心脏联盟心血管预防康复委员会副主任委员，中华医学会心血管分会预防学组副组长,中华医学会心身医学分会双心学组副组长，北京医学会心肺康复专业委员会委员。

擅长：心血管病风险预测综合优化治疗、双心疾病、心肌康复和血管康复治疗。

出诊时间：周四上午

(责编：王晓华、权娟)


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