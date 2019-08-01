本期节目：被情绪影响的心脏疾病——双心障碍

对于普通人来说，如何分辨是精神心理障碍还是器质性病变，确实比较困难，所以当身体出现了一些不舒服，胸闷、胸痛等症状的时候，首先要去医院心血管科看病。

若出现下面几种情况，可以考虑有可能是情绪问题引起的。有些患者，出现临床症状，但做了相关检查，客观检查却没有发现异常或者和主观症状严重程度不匹配，同时患者睡眠质量差，经常失眠，情绪上表现为容易紧张急躁，容易过度担心，或者表现为乏力、郁郁寡欢、对所有事情都不感兴趣，这时就要考虑到心脏不适症状可能不是来自于心脏问题，可能在别的器官出现问题，比如精神心理问题。

当医生考虑到精神心理因素对心脏的影响时，建议大家不要回避，积极和医生一起来找原因。不要一讲到神经功能的问题、精神心理问题就觉得是“脑子有病”，或者是“精神病”，这种想法是不对的。要客观认识到，因为精神心理的问题不是“精神病”、也不是“脑子有病”、也不是“脆弱”了，实际上是我们的神经功能暂时出现失调，需要治疗，经过有效治疗，可以很快恢复正常。

如何使患者摆正一个良好的心态呢？

心脏病患者出现精神心率问题非常常见。常见的原因包括，对疾病的不了解或接受到错误信息，对治疗效果的无法把控或无法预知，疾病本身的严重程度。比如，很多心血管患者接受手术治疗的时候，手术前后可以说很多患者心理波动较大，最常见是焦虑问题的出现。

在手术前、后，大概有30-40%的患者发生焦虑、抑郁的情绪。随着治疗结束和出院，焦虑抑郁的比例会下降，但还有约10%的患者会持续一年左右的时间存在焦虑抑郁的情绪。

为什么会这样呢？对于手术治疗不太了解，对于疾病不太确定，对未来不确定的时候，就可能会有这样的情绪。另外，心血管疾病本身是一个炎症性的疾病，焦虑抑郁本身也是一种炎症性的疾病，所以说心血管疾病和焦虑抑郁的病理生理机制有同源性的，导致相互影响。

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专家简介

丁荣晶，北京大学人民医院心内科副主任医师，硕士研究生导师，心血管专业博士后。

中国康复医学会心血管病委员会副主任委员,中国心脏联盟心血管预防康复委员会副主任委员，中华医学会心血管分会预防学组副组长,中华医学会心身医学分会双心学组副组长，北京医学会心肺康复专业委员会委员。

擅长：心血管病风险预测综合优化治疗、双心疾病、心肌康复和血管康复治疗。

出诊时间：周四上午。