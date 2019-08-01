痛风，不只是海鲜啤酒惹的祸

人奔四十，身边一些小伙伴逐渐退出了聚会的团体。朋友聚餐，大家开始纠结的重点除了哪家味道更好，还有吃哪个更健康。

最近经常听到一个词——痛风。

“哎呦，不行不行，不能吃火锅，我痛风。”

“别别别，咱换别家吧，我这尿酸高还吃着药呢，海鲜都不敢沾，一沾就疼。”

“咱以茶代酒，以茶代酒，啤酒我可是不敢喝了，哥们我痛风了。”

●你认为痛风要忌口什么？

痛风，没疼过的人真的不知道有多“刻骨铭心”。大多疼过的人，都咬牙切齿地“忌口”了。可见这个痛风的疼痛，是多么的让人难忘。

痛风要忌口。这是很多痛风人士的共同话题。都什么不能吃呢？啤酒、海鲜、火锅、豆腐。这是最被人们熟知的忌口要点。

●忌口就不痛风？非也！

不喝啤酒，不吃海鲜，拒绝火锅，远离豆腐，这下我就可以远离痛风了吧？事实上，好像也并非如此。

我有一个小伙伴，某天突然足部关节疼痛，红肿热痛，鞋都穿不了，路也走不了。

到了医院，医生检查一圈，各项指标基本正常，最后没有办法，做了局部穿刺。穿刺结果，确诊为痛风。

小伙伴表示不理解：我每年体检，尿酸从来不高，平时也从来不喝啤酒、不吃海鲜，鲜少吃火锅，豆制品更是压根就不喜欢，这痛风从哪来的啊？

●痛风诱因有哪些？

事实上，痛风的诱因远不止啤酒、海鲜、火锅、豆腐这几样的摄入。

肥胖、高血压、糖尿病、饮酒、富含嘌呤的食物以及某些药物都有可能引起痛风。

而除药物外，其他诱因与我们的饮食、运动、生活、情绪等都脱不开干系。尤其是肥胖、高血压、糖尿病等疾病，本就与缺乏运动、饮食过盛、熬夜等不良生活习惯有着不可分割的关系。

因此从某种程度上说，痛风的病因，根本上还是不良的生活习惯。

●并不是所有的痛风患者血尿酸都高

痛风就是尿酸盐结晶沉积在关节中，国际上确诊痛风的金标准是要做关节穿刺，在关节液里找到尿酸盐结晶。即使血尿酸低，但有尿酸盐结晶在关节内也可以诊断为痛风。

也不是所有血尿酸高的人都会发作痛风。很多人血尿酸长年处于超标状态，但是从来没有发作过痛风。不过，血尿酸高的人发作痛风的概率确实要比血尿酸正常的人高得多。

●80%靠自己20%靠饮食

饮食只是诱发痛风发作的一个原因，并不是说管住嘴了就不会发作痛风。

人体内80%的尿酸是来源于自身的代谢产物，外来饮食所能影响到的尿酸只占了20%。

忌口，我们可以影响那20%的食物来源。而其余的80%自身的代谢能力，主要依靠人体良好的生活习惯带来的良好的代谢功能。

上述的那位小伙伴，虽然在20%上面控制得很好，在80%上面却是惨不忍睹：作息黑白颠倒，无肉不欢，酷爱冷饮，长时间宅居，严重缺乏运动……也因此导致了自身代谢功能异常，最终导致了痛风发作。

●为了80%我们需要做什么？

要保证人体良好的代谢功能，其实说到底，还是中医养生、治未病的那些内容。

作息方面 要顺应自然界的变化，调整睡眠。尤其要保证晚上11点到凌晨4点之间的睡眠，不能熬夜。

饮食方面 不暴饮暴食，饮食时间、食量有规律。少吃辛辣刺激、生冷、黏腻的食物。晚间不过度进食，避免夜宵。避免过量饮酒，避免烹饪过度以及过于精细的饮食。

运动方面 每日保证30分钟到1小时的有氧运动，不宅居在家也不过量运动。

情绪方面 保持心情舒畅，有情绪波动及时调节、及时疏解。避免暴怒、惊恐、忧伤等过度刺激。

其实仔细琢磨，这80%的内容中，也是涵盖了很大一部分20%的内容的。

如果一个人的代谢功能良好，那么偶尔遭遇另外的20%带来的影响，是不会导致痛风等代谢性问题的。相反，如果代谢功能衰退了，即便严格忌口那20%，也仍然可能会导致痛风等代谢性疾病。

●饮食的20%都要注意些什么？

20%里面所包含的需要忌口的食物，最主要的包括两类：蛋白质、酒精。

蛋白质包含了很多食物：动物的内脏、生猛海鲜、鸡鸭鱼肉、豆制品、干果等。蛋白类食物营养丰富，但很容易过量。尤其是海鲜和干果，因其味道鲜、香，很多人是欲罢不能。过量的摄入，就会导致产生过多的代谢产物——尿酸。

还有一些朋友认为蛋白质是好东西，高蛋白是“营养”，于是刻意去补充蛋白质。有人是服用蛋白粉，有的人是一天一根海参等。

实际上，蛋白质不能不吃，但是不能多吃。少了不足以维持人体正常的生命活动，过量则会成为人体严重的负担。应该根据自身情况适当摄入。

酒精在体内经过代谢会产生乳酸。乳酸和尿酸是“死对头”。由于乳酸比较强势，在排泄的过程中总是“插队”，相对弱势的尿酸就只能靠后站。因此乳酸多了以后，它们就会抢着先从身体里排泄出去，而尿酸一时挤不出去，就只能在身体里越堆越多，导致体内尿酸含量骤然上升。酒精度数越高，产生的乳酸也就越多。尿酸的代谢就越受到影响。

啤酒是痛风的著名禁忌，因其含有大量能够生成尿酸的原材料。同时啤酒中富含的维生素B，是尿酸生成过程的催化剂，会加速尿酸的形成。因此痛风患者要尤其避免饮用啤酒。

黄酒是常被忽略的“那一个”。作为 “最有营养的酒”，其嘌呤含量相当可观，对于痛风的影响，比之啤酒有过之而无不及，因此痛风的患者也要避免饮用黄酒。

●中医能治痛风吗？

能，而且效果还很不错。止疼的速度也不比布洛芬慢。

自古以来，历代中医学家对“痛风”一病就多有论述。中医认为痛风发作在内因先天禀赋不足，或是后天调摄失养，导致脏腑功能失调；在外则因感受风寒湿热邪气，或跌打损伤。内因是基础，外因是导火索。两者相合导致了湿热、痰浊、瘀血互结，发作为本病。

治疗的方法有很多，汤药、针灸、理疗、艾灸、足浴、局部外敷等方法，都有其特色。辨证论治是中医的精髓所在，因此治疗时，也要根据不同的证型来区别对待。具体的处方需要根据个人情况由中医师来配伍，可去正规医院找中医师就诊。