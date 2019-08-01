只吃素就是健康饮食吗

如今，吃素已经成为一种时尚，无论为了环保、减肥还是健康，越来越多的人加入了吃素的大军。但是，成为不折不扣的素食主义者，只吃蔬菜、水果就能健康了吗？

只吃素潜藏风险

吃素的好处是显而易见的，因为果蔬不仅可以为人体补充大量的膳食纤维、维生素，还具有天然的抗氧化营养素，对于保护心脏及大动脉，清除体内毒素有重要作用。但是需要注意的是，只吃素对健康也有诸多风险。因为素菜和荤菜是食物链上的两个极端，不能严重倾向于哪一边，否则容易导致营养失衡，对健康产生以下威胁。

营养元素缺乏

很多人吃素吃得不够均衡、多样化，这容易导致营养元素缺乏。比如缺铁，人体对植物食品中铁的吸收率较低，长期缺铁容易导致贫血；缺乏维生素B，其是造血过程和神经系统所必需的营养元素，几乎只存在于动物性食品中；影响钙、锌的吸收，植物食品中大多含有植酸和草酸，摄入过多会妨碍钙、锌的吸收，缺钙不利于骨骼健康，缺锌则会影响免疫功能；摄入热量偏低，长期吃素的人一般蛋白质、脂肪摄入不足，导致长期摄入热量偏低，容易引发营养不良。因此，长期食素者要注意营养素的合理搭配，以免因为部分缺乏导致疾病。

免疫力下降

长期蛋白质摄入不足，对人体的抵抗力影响很大，会使人体内的碳水化合物、蛋白质、脂肪比例失衡，从而导致出现贫血、消瘦、消化不良、记忆力下降等症状。

导致不孕

研究表明，女性长期吃素会影响体内激素分泌，严重的甚至可能导致不孕。尤其是年龄超过30岁的女性，生育能力本身已经下降，吃素更需要谨慎。

不利于降压

很多患有高血压的人以为不吃肉就能控制住高血压，因而拒绝任何荤腥，将素食坚持到底。实际上，这样做反而不利于控制高血压。因为长期吃素，拒绝动物蛋白和脂肪的摄入，容易导致血管弹性变差，最终导致血压居高不下。研究表明，如果甘油三酯等偏高，可以通过运动、改善饮食结构、使用药物等来恢复。但是如果血管弹性变差，则很难恢复，所以纯素食是不可取的。

引起胆结石

长期吃素，尤其是老年人长期吃素，会增加患胆结石的风险。研究证明，在患有胆结石的老年人中，有一半是由单纯素食引起的。

由此可见，在日常饮食中，荤素搭配才是最合理的饮食方式。在吃新鲜蔬菜的同时，应适当加入蛋类、奶类、肉类等，使人体营养更加均衡。

正确吃素更健康

并不是长期只吃蔬果就能发挥吃素的益处。正确、科学地吃素才能让身体变得更健康。

均衡比例

深受世界卫生组织认可的素食比例进餐法中提到，平衡合理的素食方法是：五谷或米饭类占2份，蔬菜水果占2份，豆类食物占1份。这个方法可以确保素食者摄取充足的营养。

摄取膳食纤维

在素食搭配中，成年人每日摄取膳食纤维量应为25~35克。富含膳食纤维的素食包括魔芋、燕麦、麦片、糙米、豆类、蔬菜、水果等。它们可以促进胃肠蠕动，有利于排出体内的废物和有毒 物质。

慎选食用油

加工素食时要注意食用油的选择，最好选用橄榄油、花生油等植物油。而且每次用油不宜过多，以免起不到吃素的作用，反而导致血脂异常、动脉硬化等疾病。

注意盐分摄入量

钠和钾可以相互协调，共同保持人体的水分平衡、调节酸碱平衡、维持渗透压，如此才能确保人体正常的新陈代谢。食盐是人体中钠的主要来源，但是吃太多盐会导致高血压，因此想要发挥吃素的益处，最好选择低钠盐或者其他低盐分酱油等作为调味品。尤其是中老年人或有家族病史的人，更要选择低盐饮食。

素食者仍需脂肪

适量摄入有益的含脂肪食物不但有益于健康，还能够起到增强抵抗力的作用。因此即使是吃素的人也应适当摄入富含脂肪的食物，如果实在不喜欢动物脂肪，可以用豆类及豆制品、坚果等这些富含植物脂肪的食物代替。