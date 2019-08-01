高血压患者的错误观念

“这么年轻就吃药，以后老了怎么办？”

凌晨2点，120救护车送过来一位39岁的男性昏迷患者。

陪同前来的家属描述道：“上半夜还好好的，12点多钟上厕所时只是说自己有一点头痛，大约半个小时前就听见他的呼吸声很吓人，再也喊不醒了……”

这位突发昏迷的年轻患者，口角残留着呕吐物，此刻双侧瞳孔不等大，血压高达205/125mmHg。一系列显而易见的证据包括头颅CT检查结果都在指向罪魁祸首：脑出血！（如果患者出现以下现象：头痛+意识障碍+呕吐+高血压，一定要第一时间考虑脑出血的可能。）

虽然能够导致年轻人脑出血的原因有很多，但对于这位患者来说，有一点是原本可以控制的：高血压。患者的妻子描述，患者大约在6年前体检时便被发现患有高血压病，平日里血压基本上波动在150/110mmHg左右。虽然早已被明确诊断为高血压病，可惜的是患者却从来没有控制过。

“为什么一直没有用药控制血压？”

患者妻子给出的答案让人感到哭笑不得，她说：“这么年轻就要吃降压药的话，以后老了怎么办？”

我听着患者妻子的话，看着病床上处于昏迷之中的患者，心中突然感到一股悲哀：生活中有许许多多存在这种认识误区的患者，他们认为降压药会致人成瘾，他们认为一旦用了降压药就再也停不下来。

我没有将心中的话说出来：“如果因为还年轻就不吃降压药，那么如果没有机会活到老该怎么办？”这句残忍的话最终还是被我咽进了肚子里。

“降压药是不会成瘾的，要不要用，怎么用是要结合患者具体情况的。要是能够闯过这一关的话，以后一定要好好看病，认真用药！”我说。

“吃药也是死，不吃药也是死，为什么还要吃药？”

说来也巧，没过多久，另外一位42岁的男性患者因为头痛恶心数小时，在妻子的陪同下来到了医院。

患者双手抱头，什么也不愿意说。陪同前来的妻子抱怨道：“头痛到不能睡觉了，就这样还不愿意来医院，要不是我拉着他，他还不肯来呢！”“我能有什么事情，不要大惊小怪！”

检查发现血压高达210/120mmHg！

“以前有高血压病吗？平日里吃药吗？这么高的血压，必须紧急处理，否则会诱发许多问题出来！”虽然我反复向他解释检查和治疗的必要性，但是他却始终无所谓的态度。我常常会有这样的感受：面对那些即将跌入深渊的患者，我总是想奋不顾身伸手去救，可是处于危险之中的患者不仅推开了我的手，而且还在高声嘲笑……

在妻子的威逼利诱下，他终于还是不情愿地完成了一些检查。心电图、肾功能、尿常规都已经出现了问题，也就是说长期没有得到控制的血压已经开始影响到了他的心脏和肾脏。

“从现在开始你有三项任务必须要完成，一是戒除烟酒、避免熬夜等；二是定期监测血压；三是严格按照医嘱用药！”我说。如果依旧不用药而是任由高血压发展，后果可想而知。

患者却说：“吃药也是死，不吃药也是死，我为什么要吃药？我现在就要吃药，以后怎么办？”

费了一番功夫，好不容易同这位患者达成了共识：暂时药物控制血压，天明后心血管内科门诊复诊。

“有高血压病却不吃药的人有很多！”

没想到的是，早上6点半，急诊室里又来了一位26岁的女性患者。

这是一位因为患有结缔组织病而常年服用激素的患者。正是因为常年服用激素，所以患者有着典型的满月脸、水牛背等症状。患者之所以会在清晨6点半便来到了急诊，是因为早在八九个小时之前便出现了呕吐、腹泻的症状。

患者的特殊情况，让我不得不考虑除了急性胃肠炎之外的疾病。因为过度肥胖、结缔组织病、常年服用激素等，都不可避免地对患者的血糖、血压有着影响。果不其然，这位患者的血压同样高达190/100mmHg以上！

我问这位患者：“你的血压很高，平日里用降压药吗？”

她说：“我头痛头晕的时候会吃一点。”也就是说，只有出现症状的时候她才会临时使用降压药，而平日里根本没有正规使用过降压药。

“像你这样肥胖和常年服药的人，血压要控制得更好才可以。”

“我现在吃激素，一直停不下来。如果还要吃降压药的话，吃得太多了！”

我知道，她的言下之意正是：如果自己一旦吃上了降压药，就会停不下来。

“医生，高血压真的有这么严重？我看大街上有高血压病却不吃药的人有很多！”她始终不愿意相信我说的每一句话。 “我要是吃药了，会不会上瘾？”

走出认识误区

正规治疗，服用降压药不会成瘾

我没有想到，一次夜班竟然会连续遇见三位对降压药有认识误区的年轻患者。这也从侧面反映了一个问题：降压药不会致人成瘾这么简单的道理还需要去推广普及。

高血压病是生活中最常见的慢性疾病之一，虽然它不能被治愈，但是完全可以通过努力来平稳控制。

我常常对患者说：任何疾病都会有量变引起质变的过程，高血压病这种慢性病更是如此。如果放任自己的血压不管，不经正规治疗不按需服药，或许短时间内会平安无事，但总有一天会出现各种严重的心脑血管疾病。

高血压病会导致许多急慢性并发症，如急性左心衰、高血压脑病、脑出血、脑梗死、慢性心力衰竭、高血压肾病等。我们可以通过控制血压来避免或延缓这些并发症的到来，尽可能提高生活质量。

最后强调一下，正规降压药是治病良药，不是害人毒药，更加不会致人成瘾！抛去深奥的原理不谈，笔者只陈述一个事实：在我的行医经历中，我从来没有见过因为服用正规降压药而成瘾的患者，但遇见过大量因为不控制血压而导致严重后果的患者，他们背后有着一个又一个原本可以避免的人间悲剧。