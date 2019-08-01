午时，睡好子午觉

11点到下午1点，心经当令。《素问·灵兰秘典论》说：“心者君主之官，神明出焉。”心居五脏之首，主血脉，主藏神，它能推动全身血液的运行，同时能够主宰人体脏腑组织的一切生理活动。“故主明则下安，以此养生则寿……主不明则十二官危，使道闭塞而不通，形乃大伤，以此养生则殃……”心在人体的重要性不言而喻。

午时是养心最佳的时机，此时自然界与人体阳气最盛，阴气始生，阴阳交接，所以应顺应天地的气机变化，睡个午觉。古人把睡子午觉叫作“盗天地之生机”，可见其意义重大。

健康提醒 高血压患者，在午时不要生气，不要暴饮，以免中风。

健康妙招 ①在午休之前，我们可以先给“心”做做按摩，取两个部位，第一是手上的大鱼际，第二是心经的神门穴（掌心向上，腕关节靠小指侧之腕横纹上）。坚持这样做，可以起到很好的养心作用。②午睡前坐在椅子上，两腿自然分开，先用右手掌拍打左腋窝15下，然后用右手拇指从腋窝顶按心经循行缓慢小拇指末端按揉，力度以舒适为宜，再用同样方法对右侧进行拍打、按揉，坚持下来，会感觉心情舒畅，更有助于午睡。

未时，揉揉小肠四腧穴

下午1点到3点，小肠经当令。《黄帝内经》有云：“小肠者，受盛之官，化物出焉。”小肠是食物消化和吸收的主要场所，将食物中的营养精微吸收，通过脾的运化滋养全身，并将消化后的糟粕传送到大肠。而这一切都是在小肠阳热的作用下完成。但现在很多人因为经常熬夜、滥用空调，导致阳气不足，小肠就会吸收不好，所以养好小肠最主要的是养好其阳气。

健康提醒 有的人每天下午两点多钟就会胸闷心慌、面红如桃花，但到医院又查不出有什么问题，其实这代表心脏的问题已经开始显现了，其中脸红是一种心火外散的现象，这个时候就需要看中医进行身体调理了。

健康妙招 养好小肠经可以在小肠经上做些按摩导引，或做些缓和的运动，比如甩甩手臂，按揉少泽（在小指外侧指甲角旁）、阳谷（手腕外侧，小鱼际根部，腕关节突起的骨头和尺骨头突起间的凹陷处）二穴。古人最常用的方法是灸关元穴（肚脐下四横指处），关元是小肠募穴，修行之人俗称丹田，常灸关元可以补充阳气，强身健体。

申时，捶捶肩背疏通膀胱经

下午3点到5点，膀胱经当令。膀胱经循行路线起于头，经过背部，下行到脚，是人体行程最长、穴位最多的经脉，主要有两大重要作用：既是人体阳气的仓库，又是人体排泄废物的通道。所以，应保持膀胱经的通畅以排毒顺畅，储备更多阳气，保持人体阳气充足。正如《黄帝内经》所说：“阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰。”阳气充足，人体就健康。申时也是人体记忆力、判断力最活跃的时候，所以，日常生活中可以把相对重要且耗费脑力的工作安排在这个时间段做。

健康妙招 ①经常捶捶肩背，可以帮助疏通膀胱经。②膀胱经上有两个重要而易操作的穴位，委中穴（腘窝横纹正中）和承山穴（小腿肚正中，按揉时有酸胀感的地方），按揉此二穴可以缓解疲劳，治疗腰腿酸痛。③劳宫灸天柱：先把两手掌心（劳宫穴）互相搓两三分钟，然后两手五指交叉放在脑后，捂住后颈部的天柱穴（后颈部后发际正中线上半寸，往两旁各1.3寸处：中指第二节为1寸），可疏通心经与膀胱经，起到解除疲乏的效果。

酉时，揉揉耳朵固肾气

下午5点到7点，肾经当令。《黄帝内经》上说：“肾者，作强之官，技巧出焉” “肾为先天之本”。肾藏精，主骨生髓，人体的衰老也与肾有密切关系，肾是人体最重要的器官之一。养肾最重要的就是要藏精，保持肾精充盈，肾经气血就旺盛，人就光彩照人、精力充沛。酉时是养肾的最好时间，最简单的方法就是揉耳朵。中医认为肾开窍于耳，按揉耳朵可以保护肾脏，同时耳朵上有很多反应点，现在贴耳穴、耳针等方法就源于此，所以按揉耳朵有很好的健身效果。

健康提醒 酉时饮食应少量、清淡，且饭后喝一杯温开水，不但能帮助消化和排泌，还可以清洗肾和膀胱，减少患肾结石、肾炎的概率。另外，小孩儿如果在该时间段发低烧，往往提示肾气虚损，就要引起家长注意了，建议及时中医调理。

健康妙招 ①经常按揉耳朵，但注意按揉的时候手尽量是温的，而且每次要揉到耳朵发热才有效果，尤其在申时按揉效果最佳，当然在其他时间段按揉也是很好的。②按揉涌泉穴（在脚底，中趾尖与脚跟的上1/3处），可睡前洗完脚，两手拇指点按该穴，可起到强腰固肾的效果。③提肛和叩齿，这是养肾的好方法。以上方法简便易行，贵在坚持。

戌时，按揉心包经

晚上7点到9点，心包经当令。此时气血流注于心包经，心包具有保卫心脏并能反映心脏某些功能。在中医理论中，心包代心受邪，是心脏外近身护卫。

所以要想有个好心脏，强大的心包经是必不可少的。养好心包经最简单易行的方法就是按揉心包经，心包经循行刚好就在手臂内侧正中，好记好操作。

健康提醒 心包经有个穴位叫内关穴（在腕横纹正中上三横指宽处），该穴位如有青筋凸起、扭曲、紫暗，提示心包经堵塞不畅，要注意心脏疾病发生。

健康妙招 有几个重要穴位可以经常按压以保养心包经：①内关穴（在腕横纹正中上三横指宽处），经常按压，可以安神。②劳宫穴（手握拳，中指与无名指指根之间的位置），戌时按揉这两个穴位，可以起到养心降压的作用。③天池穴（乳外1寸、前正中线旁开5寸处），按摩时，可用双手拇指或中指的螺纹面或指端适当轻缓柔和按摩两侧天池穴，对时常胸痛、胸闷的患者很是适合。④郄门穴（前臂掌侧，大约在腕横纹上5寸附近），当心脏不舒服的时候，就可以用指尖用力按压郄门穴，间断按压此穴，可缓解不适症状。当然，保持心情舒畅至关重要。

亥时，按外关、泡脚助安眠

晚上9点到11点，三焦经当令。三焦是包围在五脏六腑外的大腔隙，根据功能不同分为上中下三部分，故称三焦。中医认为三焦是人体元气、水液运行的通道，三焦通畅，人体的元气、水液才能顺利输布全身，人体的各项生理功能才能正常运行。所以亥时要顺应自然、停止活动、保持心情平静、准备睡觉，以确保三焦通畅，阴阳调和。

健康提醒 不可生气、大悲，不可狂喜，更不能在此时吵架怄气，否则极易使体内的元气紊乱，造成精神萎靡不振，可用冷水洗脸、温水刷牙，右侧卧位入睡。

健康妙招 ①按压外关穴：该穴就在手背侧，腕背横纹上三横指宽处（与内关穴正好相对），可以用一手拇指按于另一手的内关穴，其食指或中指按于外关穴，对按这两个穴位20～30 次，可有效缓解焦虑，帮助睡眠。②睡前温水泡脚，一般要保持水温在40℃以上，持续15～20分钟，最佳状态是浑身都觉得暖暖的。

中国文化讲究天人相应，人体是个小宇宙，大自然的节律在人体也有相应的反应，跟着大自然的节律去调整作息，人就会生活得更轻松而健康，反之，人体就需要消耗更多的能量且更容易出现健康问题。我们每个人要关注自己的健康，从“起居有常”做起，做到每天十二时辰生活有节，适时养生，让身体功能时刻处于最佳状态，才能抵御外界的不良影响。

（摘自《青囊·辛夷花开》 中国医药科技出版社出版 陈仁寿 主编）