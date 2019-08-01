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新型人造细胞有望成为高效药物传递载体

张家伟

2019年08月01日09:11 来源：新华网

英国帝国理工学院发布一项新研究说，研究人员开发的新型人造细胞能够模仿天然细胞，感知环境中的化学变化并产生反应，如果未来发展成熟，这项技术可广泛用于生物技术等领域。

英国帝国理工学院研究团队完成了这项实验，相关结果已刊登在美国《国家科学院学报》上。

天然细胞本身具有对外部化学变化作出反应的能力，然而这个过程非常复杂，很难实现精确调控。该团队在实验室中培养的新型人造细胞，能够通过激活细胞内部一个人造信号通路，实现对细胞外部化学信号的感知和反应。实验中，这些人造细胞能感知钙离子的变化并以发光形式显示出对这些离子的反应。

据介绍，这种人造细胞对化学变化产生反应的过程比天然细胞简单很多，让研究人员更容易实现相关的调控。

论文第一作者、英国帝国理工学院的詹姆斯·欣德利说，这些人造细胞有很好的应用前景，“比如我们未来可创造出能感知肿瘤标志物并在体内合成药物的人造细胞，或开发出能感知环境中危险重金属并释放海绵状物质把它们清除掉的人造细胞”。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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