人肝细胞体外长期培养突破瓶颈
“5C”可支持乙肝及丙肝病毒复制
近日，《科学》杂志发表复旦大学基础医学院袁正宏研究组与北京大学邓宏魁研究组、解放军总医院卢实春研究组合作的一篇研究论文，其利用化学小分子调控细胞信号通路，实现功能肝细胞在体外的长期维持，并证实此肝细胞在体外支持乙型肝炎病毒及丙型肝炎病毒的长期持续感染，该成果为大量制备功能成熟肝细胞提供了可能。
如何诱导获得功能成熟的细胞并在体外保持其功能性一直是再生医学的国际难题。研究人员以体外培养过程中快速失去功能的人原代肝细胞为对象，首先发现与在体外培养24小时的细胞的转录谱差别、显著变化等，找到5种关键的化学小分子（FSK、SB43、DAPT、IWP2和LDN193189），将其称为“5C”。之后，研究人员利用“5C”在体外成功实现了肝细胞功能的长期维持。这种方法相比于传统遗传学方法，可实现对多个信号通路靶点的精细调控。在一个月以上的培养过程中，该方法成功抑制了肝细胞的去分化，细胞整体表达谱与体内的肝细胞高度相似，并可长期维持白蛋白分泌、尿素合成、药物代谢等肝细胞的功能。
更重要的是，实验证明，“5C”培养的原代肝细胞可支持乙肝病毒及丙肝病毒的复制。在长达30天的感染过程中，乙肝表面抗原、e抗原、乙肝病毒DNA等指标明显优于目前常用的培养条件，尤其是能够长期稳定产生乙肝病毒复制必需的共价闭合环状DNA，而这种DNA的产生正是目前乙肝病毒难以被清除，疾病难以被治愈的关键。在丙肝病毒感染方面，“5C”培养的原代肝细胞中也检测到了丙肝病毒有效复制的信号，其在普通原代肝细胞培养条件下是检测不到的。（记者孙国根）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn