期待社会医院号源纳入统一预约缓解“挂号难”

下月底前，患者可通过北京预约挂号统一平台预约社会办三级综合医院号源。日前，北京市卫生健康委员会发布《关于社会办三级综合医院接入北京市预约挂号统一平台的通知》，全市面向社会公众正常开放门诊服务的社会办三级综合医院可根据实际情况自愿选择接入统一平台，有需求的医院可向北京市卫健委医政医管处提出申请，由市卫健委协调各医院与北京市预约挂号统一平台进行对接。

北京市预约挂号统一平台是北京市卫计委官方指定预约挂号渠道，涵盖北京市147家二级、三级以上公立医院的预约挂号服务，注册之后可按医院、按科室、按疾病轻松挂号。除了关注官网进行注册挂号，还可进行电话预约挂号，在挂号的方式上多元而便利，同时就医常识、养生保健等知识的普及，可以极大提高公众的医学常识与素养，可谓一举多得。

北京医疗资源丰富，在全国都首屈一指。优质医疗资源的稀缺化，“看病难”首先体现在“挂号难”，以炒价为主的黄牛现象禁而不绝，成为医疗乱象中最亟待整治之处。2018年12月，北京警方接到了群众报案：在“京医通”挂号平台中，部分知名医院号源一经放出就被立即“秒抢”。同年10月，一名在北京某医院大厅挂号的外地女子厉声斥责十几名票贩子随意插队，并怒斥票贩子将300元的挂号费炒到4500元，害得她从外地赶来排了一天队都没挂到号。随着专项行动的深入推进，黄牛炒号的乱象得到了很好的遏制，不过好医院一号难求的情况始终未能得到缓解。

黄牛党加剧了号源的紧张，但根本原因还在于资源的使用效率并不均衡。有数据表明，从2005年至2019年，我国的民营医院从3200多家增长到20404家，占了国家医院总数的63.8%，成为解决“就医难”极为重要的支撑力量。同时，随着公众诉求的改变和门槛的提高，民营医院的整体质量不断提升，并由此产生了一批基础条件好、业务素质高、业界影响大的名医名院。在此情况下，将民营医院纳入政府公共挂号平台，享受公立医院同等的待遇，可以打破信息堡垒，让供给与需求之间实现合理的匹配。

除了同权待遇消除所有制歧视外，社会医院号源纳入统一预约还有几个积极意义：一是有助于激发社会对民营医院的认同，消除公众内心根深蒂固的偏见，缓解人为因素造成的资源闲置，改善民营医院消费需求不旺的尴尬处境。二是利用公共平台辐射范围广、社会信任度高、使用频次强的优势，让更多人知晓与熟悉民营医院，丰富消费者的选择渠道，扩大选择的机会。三是给予消费者维护权利的基础保障。医疗欺诈之所以大量存在，一些人被医托或者山寨医院骗得身无分文，很重要的原因是信息不对称，消费者缺乏足够的信息来源，被诈骗分子钻了空子而增大了诈骗的概率，若是信息公开透明，行骗的成功率就会大为降低。

更重要的是，信息整合与聚集下的平台功能，极大地提升了消费者挂号的成功率，按科室或者专家的号源分布，让消费者对总体情况有了更为准确的了解和把握，在作出选择时有更为清楚的判断。比如既可以合理安排看病的日程，也可以根据实际情况作出最恰当的选择，让消费者少了盲目奔波的成本付出，避免信息不对称情况下面临的风险损失。全面、均衡、公开和透明的信息发布与渠道选择，在强化了监督的效力之时，让消费者足不出户就可以解决“挂号难”的问题，是一条实实在在的便民之举，值得效仿与推广。