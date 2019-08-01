酒后尿色浅是脱水前兆

姚力杰 编译

炎炎夏日，和朋友边聊天边喝啤酒十分惬意。三五杯下肚，通体凉爽之余，跑厕所次数也不由得多起来，有时候尿色也会变浅，但很多人不以为意。其实，这正是脱水的前兆，不可等闲视之。

日本东京河北综合医院肾脏内科专家林松彦解释，人体摄入酒精后，脑下垂体内的抗利尿激素会受到抑制，导致人体排出过多的尿液。有数据表明，喝啤酒后排出的尿量比喝入的酒量还多，甚至会高达1.5倍，这势必会减少人体的含水量，增加脱水的风险。如何在享用啤酒的同时防范脱水风险呢？林松彦建议，可以通过观察自己尿色的变化来判断。正常人的尿色一般是淡黄色，这代表肾功能运作正常。酒精会干扰肾功能，喝酒后尿色会变淡，如果接近无色，同时尿量逐渐减少，这就说明可能脱水。肾功能会随着年龄增长自然衰退，因而喝酒引发的脱水风险也会随之增大，喜欢喝酒的中老年人不可不察。酒席上跑厕所时要注意观察尿色以及尿量的变化，一旦发觉有异，饮酒要适可而止，并一定要补水。▲