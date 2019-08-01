运动后出现肌肉酸痛很常见，尤其是平时缺乏锻炼者突然增加运动量之后易出现。一般情况下，锻炼后24~72小时酸痛达到顶点，5~7天后疼痛基本消失。除酸痛外，还可能出现肌肉僵硬，轻者有压疼感觉，重者则出现肌肉肿胀，这在运动医学上称为“延迟性肌肉酸痛症”。

肌肉的过度使用会造成肌肉酸痛症，其原因为肌肉的张力和弹性的急剧增加，引起肌肉的物理性损伤；代谢废物对肌肉组织的毒性增加；肌肉的神经调节发生改变，导致痉挛以致肌肉酸痛。

其实任何骨骼肌在激烈运动后均可发生延迟性肌肉酸痛，尤其长跑后更易出现。为了减轻或避免肌肉酸痛，应该做到以下几点：

1.运动量合理安排。不要突然增大运动量，避免长时间重复锻炼一个部位。

2.运动前要热身。运动前进行一些热身运动，如伸展、快走等，以刺激肌肉、增强肌肉的延展性，为进行运动做好充分准备，这样可以有效防止肌肉在运动过程中的损伤。

3.运动后要拉伸。运动后不要立马休息，应该做一些拉伸动作缓解肌肉压力，也可用温热水泡澡，或是局部涂擦油剂、糊剂、按摩擦剂来减轻肌肉酸痛。

4.及时补水。运动后及时补水和能量，有助于缓解疲劳，将肌肉酸痛程度降到最低。▲