学乐器，语文数学都变好

在繁重的学习任务和巨大的升学压力面前，不少中小学的音、美、体等副课不得不给主课“让路”。然而，根据加拿大的一项新研究，从小坚持学音乐的孩子到了高中时，主要科目的考试成绩明显好于不重视音乐的同龄人。

加拿大英属哥伦比亚大学的研究人员历时3年，对公立学校完成12年级学业的11.2万名学生进行了追踪研究。他们发现，无论性别、族裔、社会经济背景等情况如何，在小学时就已开始学习演奏一种乐器，并在高中常规课程中继续选修器乐课程的学生，学习能力明显更强，他们在语文、数学和科学等学科上的表现比未接受音乐教育的同龄人平均领先了一个学年。研究报告发表于《教育心理学杂志》上。

英属哥伦比亚大学人口与公共卫生学院的助理教授马丁·古恩解释称，想要演奏乐器必须学会看懂乐谱，培养眼、手、脑的协调能力，并具备敏锐的听力和团队协作技巧，还要养成坚持练习的自律习惯等。所有这些学习体验，在提升学生的认知能力、执行能力、学习驱动力以及自我效能方面都发挥了重要作用。英属哥伦比亚大学教育学教授彼得·古祖瓦指出，相比于学习声乐，学生在器乐方面所学的技能能更好地转化到其他学科的学习中。研究人员希望，这个结果能引起学生、家长和教育事业管理决策人员的重视。因为近年来在全球范围内，许多国家的学校都过于强调“主课”的重要性，而不惜以牺牲音乐等“副课”为代价。 （林 帆）