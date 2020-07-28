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运动太剧烈，减寿

2020年07月28日09:55 来源：人民网-生命时报

近日，跨学科期刊《帕尔格雷夫通讯》上刊登的一项研究显示，日常运动太剧烈可能会缩短寿命。

这项研究由日本东京工业大学研究人员主持。他们通过公开数据收集了4组日本传统艺术表演者的信息，包括寿命。在分析了699名职业男性艺术家的数据后，他们发现：与茶道、落语(与中国的单口相声类似)和演奏乐器的人相比，歌舞演员的寿命相对要短。前三类艺术表演者分别坐着表演茶道、讲述喜剧故事、演奏乐器，而歌舞艺术家则以活跃的动作闻名。因此，研究人员推测，歌舞艺术家的寿命之所以相对更短，过度的耐力训练和体育活动可能是原因之一。他们认为，当日常运动过于剧烈，其带来的负面影响就会超过定期体育锻炼的有益影响。因此，研究人员得出结论：从事日常需要剧烈运动的工作，不一定能延长寿命。

研究人员表示，该项研究数据只分析了男性，无法描述包括女性在内的整个人群的寿命规律。还需要进一步开展研究，以评估维持身体健康的最佳运动量。同时，非锻炼性活动，如说话、唱歌、演奏乐器等的有益效果，也需进一步探索。▲ (萧忠彦)

(责编：李轶群、许晓华)


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