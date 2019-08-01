爱发火的老人易得青光眼

彭女士性子急，不久前因琐事跟人发脾气后突然眼胀、头痛、视物模糊。到医院检查，被诊断为急性闭角型青光眼。

中国中医科学院眼科医院屈光手术科主任医师尹连荣表示，临床上像彭女士这样的患者很多。青光眼是一种身心疾病，其发作和性格、心理不无关系，脾气暴躁、多疑偏执的人往往更易患病，这种情况被称为“青光眼性格”。男性患者多表现为抑郁或癔症气质，女性中多表现为类偏执狂倾向。

有“青光眼性格”的人，往往对周围环境的急剧变化适应性差，一点小事就可能引起剧烈情绪变化。情绪波动会导致人体发生血管痉挛、血压上升、眼压波动大、心率不齐、激素的分泌紊乱等变化，诱发青光眼的急性发作。不仅如此，情绪波动还会导致视神经供血不足、供氧减少，加速视神经损害，使青光眼进一步恶化。

有“青光眼性格”的老人该如何调节？尹连荣给出几个建议：

1.保持平和、乐观情绪。日常生活中多从事有益身心健康的文娱活动，借此陶冶情操，调节心血管功能。2.与人多交流。一旦发现自己有心理问题，及时和亲友沟通，或寻求心理疏导。3.起居有规律。劳逸结合，睡眠充足。4.饮食清淡。口渴时不要在短时间内饮水过量，防止眼压升高。5.适度锻炼。可使全身血管轻度扩张，降低巩膜上静脉的回流阻力，降低眼压，增加视神经的血供。6.早发现早治疗。建议老人每年检查一次眼睛，有家族史的更要注意。