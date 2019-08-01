三招让虚弱老人动起来

家住北京东城区的张阿姨半年前因双腿手术，一直不能走路。社区志愿者开展“运动养生进家庭”活动，教了她一套简单的锻炼方法，1个月后，张阿姨就能下地走路了。

不少高龄老人感觉体力不足，如果伴有多种慢性病或手术后卧床，就更难活动。北京市科学健身专家讲师团秘书长赵之心告诉《生命时报》记者，虚弱老人的锻炼主要针对上下肢肌肉，有握力练习、上臂练习和下肢练习3种，可根据身体状况选择，徒手进行或利用小器械。

握力练习。老人徒手攥拳，伸开五指，反复进行；搭配器械，可用握力器或有弹性、方便抓握的小球，握到最紧，再慢慢张开。老人躺着或坐着练都行。每次做1~5个，每天做2~3次。

上臂练习。最简单的是举双手“投降”，举得越直越高就越好，时间尽量长些，能抬头向上看更好。每天做2~3次。力量弱的老人，可以躺着双手举高，手臂伸不直也没关系，尽力即可。如果不费劲，还能把矿泉水瓶灌上水或沙子，做上举练习，也可用小哑铃。这个动作能让膈肌、胸肌、肩胛、脖子、眼睛和手都得到锻炼。老人仍有余力的情况下，也可试试皮筋拉力器或瑜伽弹力带。双手握住皮筋拉力器的把手或弹力带两端，根据臂长和耐受的力量调整长度，胳膊伸直，先从胸前做，手臂平举后向两侧打开扩胸，做水平扩展。每次做1~5个，每天做2~3次。

下肢练习。身体虚弱的老人可平躺在床上做勾脚尖、伸脚尖的重复练习，每个姿势持续几秒，感受脚后跟和腿后部肌肉的拉伸。如果力气稍微大些，可躺着练习抬腿，直腿曲腿都行，离开床面即可。每次做1~5个，每天做2~3次。

赵之心提醒，虚弱老人锻炼要量力而行，动作可从一个做起，不求快，累了就休息，贵在坚持，循序渐进。要遵循医生的建议，了解需要练的肌肉和不适合锻炼的部位。