热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

三招让虚弱老人动起来

李珍玉

2019年08月01日08:16 来源：人民网-生命时报

家住北京东城区的张阿姨半年前因双腿手术，一直不能走路。社区志愿者开展“运动养生进家庭”活动，教了她一套简单的锻炼方法，1个月后，张阿姨就能下地走路了。

不少高龄老人感觉体力不足，如果伴有多种慢性病或手术后卧床，就更难活动。北京市科学健身专家讲师团秘书长赵之心告诉《生命时报》记者，虚弱老人的锻炼主要针对上下肢肌肉，有握力练习、上臂练习和下肢练习3种，可根据身体状况选择，徒手进行或利用小器械。

握力练习。老人徒手攥拳，伸开五指，反复进行；搭配器械，可用握力器或有弹性、方便抓握的小球，握到最紧，再慢慢张开。老人躺着或坐着练都行。每次做1~5个，每天做2~3次。

上臂练习。最简单的是举双手“投降”，举得越直越高就越好，时间尽量长些，能抬头向上看更好。每天做2~3次。力量弱的老人，可以躺着双手举高，手臂伸不直也没关系，尽力即可。如果不费劲，还能把矿泉水瓶灌上水或沙子，做上举练习，也可用小哑铃。这个动作能让膈肌、胸肌、肩胛、脖子、眼睛和手都得到锻炼。老人仍有余力的情况下，也可试试皮筋拉力器或瑜伽弹力带。双手握住皮筋拉力器的把手或弹力带两端，根据臂长和耐受的力量调整长度，胳膊伸直，先从胸前做，手臂平举后向两侧打开扩胸，做水平扩展。每次做1~5个，每天做2~3次。

下肢练习。身体虚弱的老人可平躺在床上做勾脚尖、伸脚尖的重复练习，每个姿势持续几秒，感受脚后跟和腿后部肌肉的拉伸。如果力气稍微大些，可躺着练习抬腿，直腿曲腿都行，离开床面即可。每次做1~5个，每天做2~3次。

赵之心提醒，虚弱老人锻炼要量力而行，动作可从一个做起，不求快，累了就休息，贵在坚持，循序渐进。要遵循医生的建议，了解需要练的肌肉和不适合锻炼的部位。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn