高龄产妇的抉择：我是否该为孩子赌上一切？

近日，“女性22至28岁为最佳生育年龄”的话题占领了微博热搜榜。这个来自医学专家的建议，迅速遭到网友关于可行性的质疑。

现实中，尤其在大城市，随着求学年限延长、结婚年龄推迟、竞争压力增加以及二孩政策落地，大龄产妇甚至高龄产妇增多已是趋势。

选择高年龄妊娠，她们或出于个体境遇的无奈，或希望圆儿女双全的二宝梦。然而，选择就意味着需要付出甚至冒险。身体、生活、工作，方方面面的挑战与压力，让这些“高龄宝妈”感受着一手幸福、一手辛苦的特殊滋味。

“冒死”生子：

这样的坚持是否值得？

如今，无论多少次想起自己未出世的孩子，刘梅还是忍不住会哭。但若再选一次，刘梅说，她仍会赌上自己的命去换孩子的命。

自1997年嫁入江西吉安一个小县城后，22年里，刘梅听了太多“生不了娃”的闲言碎语，哪怕是丈夫，也常恶语相向。

终于，2017年5月，时年42岁的刘梅怀上了第一个孩子。

然而，这份孕育新生命的喜悦并未持续太久。怀孕4个月时，她被查出妊娠合并症(妊娠高血压及贫血症)，医院告诉她：“这种情况坚持生产风险很大。”

实际上，和刘梅一样的高龄产妇如今却并不鲜见。国家卫健委2016年公布的数据显示，2016年全国高龄产妇比例从24.5%上升到31%，产妇平均年龄也从27岁攀升到29岁。

“分娩年龄在35岁及以上，即定义为高龄产妇。”曾任北京医院产科主任，现为北京玛丽妇婴医院妇产科医疗技术总监的罗立华表示，高龄产妇通常情况下都能平稳度过妊娠期，但其中也有不少女性的内科合并症发病率会升高，如出现高血压、糖尿病、甲状腺功能低下、贫血等症状。

随着年龄的增长，女性患有慢性疾病、传染病、遗传疾病的概率逐年增长。罗立华建议：“高龄女性计划妊娠之前需要进行备孕指导，如果患有慢性疾病，需要评估是否适宜妊娠。妊娠期间，除了正常按照医院规定进行产检，必要时需要增加检查次数。”

罗立华说，不少高龄产妇，一来不重视产检、二来即便告知高危因素，但迫于社会和家庭压力，仍不愿终止妊娠。

“我知道这胎不好养，但我得试试。”为了保胎，家里人让刘梅整日躺在床上。甚至本该定期做的产检，有时也忽略不去。

但命运没有眷顾这位准妈妈。刘梅的妊娠合并症很快加重：“整个身子浮肿起来，视力也变得模糊不清。”

对此，罗立华提出：“高龄产妇在孕中晚期，必须定期进行B超、唐式筛查、羊水穿刺等检查，以确保胎儿的健康状况。当高龄产妇出现头疼、头晕、肝区疼痛、恶心、呕吐等异常，应立即就诊。”

“还是再坚持下吧。”刘梅仍不愿终止妊娠。但这份坚持最终也没有结果，怀孕第162天，刘梅几乎腹痛到晕厥。送医后，为保性命，家属不得不同意终止妊娠。而孩子取出来时，也早已停止发育。

对此情况，罗立华指出，不少坚持“赌命生子”的高龄产妇，往往缺乏医学常识，或故意忽视现有医学无法解决的问题。她称：“盲目坚持生子不仅会威胁产妇生命，孩子也可能出现发育迟缓或胎死宫内等情况。”

“我们也曾遇到过高龄产妇不愿终止妊娠的情况。通常情况下，作为医生都会向家属和产妇说明生产中，无法在医学上解决的难题。”罗立华说，面临高龄产妇的生产风险，有效办法是坚持定期产检并遵医嘱，若出现问题，应该听从医生建议，不可盲目坚持。

高龄二胎之压：

“钱谁来挣？”“孩子谁来带”？

与刘梅的“求子心切”不同，对现年39岁的李岚来说，是否留下腹中的孩子，她纠结了很久。

“如果不出意外，一年后我的职位还能再上一个台阶。”在北京从事IT行业的李岚，正处在事业上升期，可去年10月的意外怀孕打乱了她的计划：“即便单位领导没说什么，但自己的重心会往家庭转移，很多重要任务也不再派给你。”

“高龄怀二宝的心态，或许和年轻人不同吧，往往更难在事业和家庭间做出抉择。”李岚解释，若是现在生孩子，要想升职加薪就得再拖二、三年。

事实上，怀孕的确是不少职场女性工作中的阻碍。今年6月12日北京市社科院课题组发布的《北京公共服务发展报告》中，针对二孩妈妈职场现状的调查显示，平衡工作家庭责任(77.2%)、应对结婚生子影响(53.7%)、招聘及晋升中的性别歧视(26.5%)等成为职场妈妈最常见的问题。

让李岚对生孩子畏惧的，还有谁来照顾两个宝宝的问题。

“大女儿是外婆带大的，现在老人年龄也大了，不能再麻烦他们。”若由夫妻二人照顾，李岚直言：“大女儿才9岁，让我兼顾孩子和工作肯定力不从心。”

二宝由谁来带？李岚曾多次和丈夫争执：“哪怕你降点薪，多照顾家庭也好。”但李岚心里明白，作为公司高层和家庭收入主力，丈夫回归几无可能。商量之下，夫妇决定让孩子奶奶到家照顾孩子。但李岚担心，长辈来家常住，会不会激化新的家庭矛盾？

作为高龄产妇，李岚的焦虑不是个例。罗立华指出，很多高龄产妇都背负着沉重的心理负担：“孩子照顾、事业晋升、家务分担、家属不理解等等。”罗立华表示，心态紧张、身体得不到休息，高龄生产的风险也会增加。

在罗立华三十多年的从业经验中，她也曾遇到过产妇因孩子照顾问题，出现家庭矛盾的现象。罗立华称：“有时他们也会私下和家属沟通，要注意保持产妇的心态，尽可能给予理解。”

20岁的年龄差：

“大女儿至今也不接纳弟弟”

最终，在怀孕5个月时，李岚选择把二宝生下来。而促使李岚做出这个决定的，是大女儿的鼓励。

“妈妈，我想有个伴。”9岁的女儿看着李岚隆起的肚子告诉妈妈：“小朋友出生了我也可以照顾。”李岚说，想到二胎能和大女儿共同成长，未来也能互相照应，这是她克服困难生下二宝的最大动力。

然而，让两个孩子互相接纳，却并非每个二胎家庭都有的运气。现年48岁的张君，就陷入了这样的难题。

家住贵阳的张君，是单位的老会计。随着年岁增长，她主动退居到工作二线，把更多精力放在了家庭上。

2016年6月，张君生下了自己第二个儿子，而这一年，她的大女儿正在念大学。“你别带着他来见我，我丢不起人。”远在外地的大女儿得知母亲生下二胎后，电话里这样对张君吼道。

张君能理解，面对比自己小了近20岁的弟弟，大女儿需要时间接纳。而促使张君想要二胎的原因，一来是女儿从读寄宿高中就少有回家，二来夫妻一直希望能有个儿子。

“二孩政策落地，加上我也快退休，想有个孩子在身边。”张君说，夫妇二人一直想儿女双全，以后也好跟女儿有个照应。但这个想法却遭到女儿强烈反对：“你们要再生一个，就别要我了。”

为此，张君说，此前也曾尝试和大女儿沟通，希望得到她的理解。但自小性格倔强的孩子始终不愿妥协，很多次都和父亲吵起来：“你们养老有我了，这个岁数了再生个孩子，让别人怎么看你们？”

被激化的矛盾至今也没有消解。自张君确认怀孕后，女儿就常年待在学校不愿回家，即便寒暑假也住在奶奶家，至今见到弟弟的次数也不到10次。

面对两个孩子因年龄差导致的距离感，张君曾一度患上产后抑郁。

“因为年龄差，家里两个孩子关系紧张，这种局面容易导致母亲的产后抑郁”。广东省心理卫生协会心理健康促进与管理委员会秘书长胡三红称，在他接诊的高龄产妇中，因两个孩子出现矛盾，最后出现心理问题的案例具有很大普遍性。

“我有一位患者，她的两个孩子年龄差达到17岁，也是因为大孩子不接受，家庭矛盾激化让她得了抑郁。”胡三红说。

对此现象，胡三红表示，这首先需要父母在孕前和孕期多和大孩子沟通，让大孩子感觉到，即便有弟弟妹妹，也不会分散父母对他的关注。尤其是年龄差太大的两个人，父母不必太着急去改变大孩子的态度。

“至少在我的观察里，没有两个孩子一直僵持下去的。”胡三红说。

面对眼下两个孩子的紧张关系，张君夫妇仍然相信，在血浓于水的亲情里，姐姐终有一天能接纳弟弟，幸福的小家也会在未来一点点重建。

(应受访者要求，文中刘梅、李岚、张君为化名)