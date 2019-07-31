问答：乙肝是吃出来的吗？

本文专家：复旦大学附属金山医院感染科主任医师卜淑蕊

在日常的临床工作中，经常遇到乙肝患者问：“医生，我的病是怎么得的，是吃饭传染的吗?”那么，乙肝究竟是吃出来的吗?关于乙肝的七个问题，专家告诉你答案。

问题一：乙肝是如何传染的?

乙肝属于性传播疾病之一，主要的传播途径是血液为主，比如和乙肝患者共用剃刀、牙刷、吸毒共用针筒；破损的皮肤和粘膜(包括湿疹、疥疮、口腔溃疡或糜烂)暴露于血液或传染性体液等等，就有可被传染，另外就是母婴垂直传播。

但也不必恐慌，在日常的共餐、咳嗽、喷嚏、接吻、偶然接触如握手、拥抱等不会传播乙肝病毒。

问题二：如何预防乙肝?

乙型病毒性肝炎感染引起肝硬化、肝癌患者分别高达60-80%。为减少乙肝相关的并发症，通过接种乙肝疫苗，是减少新发乙肝病毒感染首要和关键的措施。

其次是合理规范的治疗，即通过抗病毒治疗，延缓疾病进展，减少慢性乙肝病毒感染者发生肝硬化和肝癌的风险，同时也可降低感染者传播疾病的风险，二者缺一不可。

问题三：查出乙肝，是否需要马上治疗?

由于机体的免疫清除病毒的功能，约95%急性乙肝患者可以自愈，因此对于新发的急性乙肝患者不需要立即抗病毒治疗，对于5%转为慢性乙肝的患者， 一般要观察随访半年后，根据化验情况再决定是否抗乙肝治疗。

问题四：什么时候需要抗病毒治疗?

对于慢性乙肝的患者而言，转氨酶ALT高于正常上限的2倍及以上，HBV–DNA高于正常范围，伴有腹胀、食欲差及乏力等症状，就要及时到正规医院的专科(感染科或消化科)就诊，决定是否进行抗病毒治疗。

问题五：常用的抗病毒药物有哪些?

对于符合抗乙肝病毒适应症的患者，目前多个国际及国内治疗指南提倡核苷类或干扰素两大类药物。对于核苷类治疗1年以上的部分患者(HBV-DNA检测不到、表面抗原定量水平低于1500IU)，采用序贯或联合聚乙二醇干扰素治疗的优化治疗方案，可以实现30%甚至以上临床治愈率，极大地改善其生存质量，有效预防肝硬化、肝癌的发生。

问题六：用药疗程多久?何时可以停用抗病毒药物?

研究证明核苷类药物，目前单用核苷类药物可以迅速降低病毒的复制，即DNA检测阴性，但E抗原的血清转换率较低，至少需要4年以上或者终身治疗。聚乙二醇干扰素至少需要1-2年， 总之，根据HBsAg清除的指标来决定是否停药。

问题七：乙肝患者的日常注意些什么?

避免劳累，戒酒，建议患者定期3-6月随访肝功能、DNA及甲胎蛋白(AFP)及腹部B超 ，正在抗病毒治疗的患者按时用药，切忌自行随意停药，会导致病毒耐药或变异造成治疗失败及肝癌的发生。