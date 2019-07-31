不见处方照样卖药，管“药”更得管“医”

把整治网售处方药乱象的重点放在“医”上，也是合情合理的做法。药品应为医疗服务，而不是医疗为卖药服务，这是基本常识。没经过诊断就销售处方药，是对“医”和“药”两者次序的颠倒，与没有经过诊断就做手术，具有相同的风险。

处方不是你想买，想买就能买——但处方药可以。

新京报记者近日对20家在线售药APP测试发现，经多次被曝光及平台自查后，仍有个别平台涉嫌无处方售处方药，同时，平台对患者个人信息、病情真伪的审核机制也存在漏洞。曾因用户服用过量导致死亡而引发关注的秋水仙碱片，也有平台不需要处方就能一次购买多瓶。

网售处方药乱象由来已久，目前的常规做法和治理重点在于管住“药品”。不按照规定销售处方药，已经违反了药品相关的法规，理应依法受到处罚。

然而，倘若仅以药品作为整治目标，其实很难达到清除乱象的效果。针对药品监管，个别网络平台推出了很多变招，比如医生不经问诊就随意开处方、在网上下载假处方、先给药再补方等。至于处方是否对症，是否符合相关技术规范，就脱离了药品监督部门的监督范畴。

如此，医生就会不畏处罚，进而敢随意开处方，网络平台也敢随意对待处方，处方反倒成为药品的附属物，为药品销售服务，架空了药品监管。

一些医生通常以十分认真的态度对待线下处方，但对线上处方，往往表现得很随意，这种反差值得反思。

而若将整治的重点放在“医”上，效果或许就不一样。先卖药品再开方或者直接乱开处方，是违反医疗操作规程的行为，由此产生的后果，应由医生负责。即使没有产生不良后果，医生违反操作规程行医，也可以被暂停或取消其处方权，甚至吊销其医师资格证。

此外，平台不看处方就卖处方药，既可以看作非法销售药品，也可以当成非法行医来看待。而非法行医所得到的处罚，要比非法销售药品重得多，在民事方面所承担的责任也大得多。

把整治网售处方药乱象的重点放在“医”上，也是合情合理的做法。药品应为医疗服务，而不是医疗为卖药服务，这是基本常识。没经过诊断就销售处方药，是对“医”和“药”两者次序的颠倒，与没有经过诊断就做手术，具有相同的风险。

医疗诊断是不可省略的重要步骤，药品却可有可无，因此，任何处方药都应该是医疗行为的组成部分，销售处方药，应被当成医疗行为的延伸来看待。

因此，对非法网售处方药，除了要用药品法规来处理外，更不能忘记“医”这个重要切入点。对于随意开处方、网售处方药等行为，是否可以定性为非法行医，至少可以经过一番评估。若如此，医生对于网上处方就会格外谨慎，非法处方的主要来源也会被切断。整治网售处方药乱象的效果，或许就会好得多。