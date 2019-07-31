微创外科、NOTES与机器人手术有什么优势？

外科手术简称手术，俗称开刀。早期手术仅限于用简单的手工方法，在体表进行切开、割掉、缝好！随着外科学的发展，手术领域不断扩大，已能在人体任何部位进行。应用的器械也不断更新，如手术刀即有电刀、微波刀、超声波刀及激光刀等多种。但目前绝大多数手术仍以医师的手工操作为主。

微创外科

主要是指通过微小切口或人体正常孔隙将特殊器械、物理能量或化学药剂送入人体内部，完成对人体内病变、畸形、创伤的灭活、切除、修复或重建等外科手术操作，从而达到治疗目的。它是传统外科学原有分支在手术技术上的发展。

与传统手术相比，可概括为“5个显著”，即病人的痛苦显著减轻，对人体结构和功能的影响显著减小，对人体内环境平衡的影响显著减少，病人术后住院时间显著缩短，恢复日常生活和工作显著加快。

按使用方法不同可以分为：腔镜外科、内镜外科、介入放射外科、定向引导外科、伽马刀、微波刀、高能聚焦超声、适形放射治疗、粒子种植放射治疗、远程医学，甚至还包括显微外科、基因治疗以及纳米外科等。

按治疗领域不同可以分为：微创胃肠外科、微创甲乳外科、微创肝胆外科、微创泌尿外科、微创胸外科、微创脑外科、微创骨外科等分支。

随着时代的进步，微创外科这一概念已不仅仅局限于是一种外科治疗技术，更是一种外科治疗理念。而这种理念，也不仅仅停留在具体技术层面，而是对整个外科治疗方法、治疗策略上的影响，换句话说，就是由“战术”层面上升到“战略”层面。

在这当中，既包括避免盲目扩大手术范围，造成不必要的过度治疗；也包括了避免盲目追求微创技术，牺牲手术的安全性或疗效而给病人造成更大的创伤。因此，微创外科理念，是建立在手术安全性、手术疗效基础上的微创，并以尽可能减少手术对病人心理及生理的创伤、提高患者生命质量为目标，以楔合“生物-心理-社会”这一现代医学模式。

NOTES

NOTES（natural orifice transluminal endoscopic surgery）是指经自然腔道的内镜外科手术，即经由口腔、食管、胃、结直肠、阴道、膀胱等自然腔道进入腹腔、纵隔、胸腔等，进行各种内镜下操作，包括腹腔探查、腹膜活检、肝脏活检、胃肠及肠肠吻合、阑尾切除、胆囊切除、输卵管结扎、子宫部分切除、肾切除、脾脏切除、胰腺尾部切除、纵隔探查、肋骨及淋巴结活检、胸导管结扎、胸腺切除、心包膜开窗、脊柱手术等。

NOTES技术与传统腹腔镜技术相比较可能具有以下优势：1.腹壁不留瘢痕，起到更好的美容效果；2.疼痛轻、恢复快、应激反应小、对体腔脏器影响小；3.麻醉影响小，可以通过非全身麻醉进行手术，可在门诊开展；4.更适用于高度肥胖和高风险的病人；6.通过人体自然腔道可以方便地到达一些传统手术和腹腔镜手术不易到达的手术区域（如胰腺等），使手术操作难度和创伤明显降低。

但是，由于开展时间较短、积累病例数较少、操作器械不够完善，目前仍处于探索阶段，还无法对NOTES手术的安全性、有效性做出客观的评价。同时通过胃、结肠、膀胱、阴道途径所带来的出血、腹腔脏器损伤、腹腔感染、空腔脏器漏等并发症的预防等问题都还没研究定论，还需要更进一步的临床实验研究。

手术机器人

机器人手术系统最初是为实现远程手术而研发的，因此其具有能够取代人手并可远程控制的灵活的机械手臂，具有传输至千里之外仍清晰逼真的解剖图像。

目前主要采用的机器人是达芬奇手术系统，其在2000年获得美国FDA认可并进入医疗市场，在我国已安装10余台并投入使用。

达芬奇系统的优势在于：1.高分辨率的三维图像处理设备，有利于术者清晰地辨认组织和操作；2.系统末端手术器械上的仿真手腕具有多个活动自由度，比人手更灵活，能在狭小空间准确完成操作，提高了手术精度；3.术中可自动滤除人手的抖动，减少误操作的发生；4. 术者可采取坐姿进行操作，有利于施行长时间复杂的手术等。

达芬奇手术系统已在心胸外科、胃肠外科、肝胆外科、胰腺外科、泌尿外科、妇产科等众多领域中得到广泛应用。机器人手术中存在的问题主要是压力和触觉的丧失，可以通过术者经验的积累来弥补，以及未来器械的改进来彻底解决。但复杂的技术以及高昂的费用仍制约其发展。（王世瑶）

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