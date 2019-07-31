运动五大误区 老年人不可不知

作为一个老年医院的骨科医生，我经常能碰到这样的老年患者前来就诊：平时运动不多，突然立志锻炼，即使出现了髋膝疼痛也坚持着，直到忍不了剧痛。

他们大多都认为：生命在于运动；运动重在坚持；坚持全凭毅力。但他们已经过了适合这“三句话”的年龄。况且，这“三句话”还有一个前提：科学的运动方式、适合的运动强度。

因此，我们根据门诊情况总结出老年人运动中存在的五个认识误区，希望能够帮助他们科学运动，达到强身健体的目的。

误区一 运动强度靠挑战

“人的潜力是无限的”被人类社会所认可，但并不代表“你”的潜力无限。

一些老年人相信“勇于挑战，迈过那道坎儿，就能登上新台阶”。但如果你既不是运动员，也没有长期持久的运动经历，那趁早放弃这个想法吧！即便是年轻人也要选择适合自己的运动强度，才能对身体健康起到有益作用。

老年人，特别是有高血压、心脑血管疾病的老年人，切忌选择比较激烈的运动方式和过大的运动强度。勉强为之很可能带来致命的严重后果，比如，加重心脑血管负担，从而导致心脑血管意外事件发生。

那如何选择适合自己的运动方式和运动强度呢？首先，要对目前自己的身体状况有全面了解。在决定长期或集中运动前，非常有必要做一次全面体检，明确有没有高血压、糖尿病、心脑血管疾病、关节炎、骨质疏松等跟运动强度相关的疾病。据此制定合理的锻炼计划，方可做到科学运动，避免出现过度劳累，而影响身体健康。

误区二 运动方式可猎奇

门诊中，我们经常遇到这样的病例：跳广场舞的大妈出现了膝关节疼痛，练响鞭的大爷出现了肩关节疼痛和活动受限。

广场舞对于老百姓而言是很普通的运动方式，但最近几年很多舞团的跳舞难度和强度在逐步增大，尤其是一些舞种具有的连续旋转和跳跃特点，会明显加重膝关节软骨的磨损，也极易造成膝半月板的损伤。病情严重的老年人，还需要接受膝关节镜下半月板修复手术治疗，甚至接受人工关节置换手术治疗。

比起广场舞，响鞭更为奇特，在公园中甩动响鞭，声音像放炮一样，吸引了不少人的目光。这种特点使它获得了一些男性老年人的青睐。但练响鞭对于肩关节来说，是高强度超负荷运动，极易造成肩袖及相关韧带的损伤，严重者需要进行肩关节镜下手术治疗。

另外，不知从何时开始，倒着行走成为老年人一种与众不同的锻炼方式，据说能锻炼反应和平衡能力。事实真的如此吗？其实，倒着行走和正向行走在运动强度上没有任何区别，但老年人身体协调性差、视力欠佳，倒着行走反而增加了摔倒的风险。临床上，我们多次接诊因倒走锻炼摔倒引起髋关节骨折而需手术治疗的老年病例。

误区三 运动乐趣最重要

不可否认，运动的有趣性与有益性一样重要，乐趣是养成运动习惯的重要因素。

羽毛球、乒乓球、篮球等对抗性运动具有乐趣，但它们所带来的运动强度往往超出老年人的生理承受极限。相比于它们所能起到的积极作用，更可能给老年人带来关节加速磨损、心脑血管疾病突发和摔倒的风险。

鉴于老年人各项身体功能退化，运动后机体的恢复速度减慢，适合他们的运动应是散步、游泳、太极拳等。这些运动方式既能加强肌肉力量，又不会对关节软骨造成过度损伤。

误区四 运动时间“比谁长”

同样是慢步行走锻炼，为什么有些人强身健体效果明显，有些人最后因为髋膝疼痛被迫停止锻炼？那是因为每次锻炼的时间不适合自己。老年人锻炼切忌贪多，一旦感觉腿脚酸痛就要适可而止。因为疼痛是身体反映给大脑“运动负荷过大，需要休息”的信号。

如果老年人在运动后感到持续疼痛，且休息几日后不能缓解，建议尽早就医，排除出现韧带或软骨实质性损伤的可能。除此之外，还有两种情况需要留意。如果每次行走到固定距离感到腰酸腿沉，休息片刻后恢复正常，但一行走又反复，就很可能是得了腰椎管狭窄或下肢动脉狭窄等疾病；如果每次行走有脚踩棉花感，那就不只是劳累，很可能合并有脊髓型颈椎病。这些疾病都必须及时治疗，不能耽误。

误区五 运动必去“大自然”

老年人喜欢选择空气清新、令人心情舒畅的大自然作为锻炼场所。亲近大自然固然好，但安全问题不得不防。

由于老年人大多有心脑血管或其它慢性病，且容易摔倒，我们建议他们选择地势平坦、障碍物少，且人较多的地方进行锻炼。切忌到深山密林、人烟稀少之处锻炼，因为一旦在锻炼中发生意外，很难得到及时救助。

总之，运动虽然需要毅力去坚持，但这种坚持并不是强忍疼痛、知难而上。老年人对于运动的坚持，应该体现在日常锻炼循序渐进、运动方式科学得法上。

（作者：北京市隆福医院骨科医师）