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老年人也需适当“撸铁”

2019年07月31日09:15 来源：新华网

在健身房“撸铁”增肌的似乎都是年轻人，上了年纪的人即便锻炼也不怎么进行这类训练了。不过，一项新研究表明，老年人用正确的方法进行这类抗阻力训练、增强肌肉力量也有助于健康和长寿。

美国国家体能协会在新一期美国《力量和调节研究杂志》发表声明说，老年人容易在生理机能、心理健康、生活质量等方面出现减退，一项由这家协会支持的研究表明，抗阻力训练是抵御这些减退现象的有力干预方法。

这项研究显示，若能以个体最大肌肉力量（1RM）70%至85%的强度，每周规律进行2至3天、每天2至3组的训练，无论是否患有慢性病，老年人的日常活动能力都会有所改善。此外，抗阻力训练还有助改善平衡、保持骨密度、增进心理健康，并降低心脏病、关节炎、糖尿病和骨质疏松症等慢性疾病的发病风险。

研究提到，在多数情况下，开展适当的训练，益处远大于风险。然而以美国为例，年龄在75岁以上的老人中只有8.7%的人在闲暇之余进行肌肉力量训练，不参加训练主要是出于安全考虑、恐惧、疼痛、疲劳、缺乏社会支持等原因。

美国国家体能协会在声明中对老年人进行抗阻力训练给出11项具体指导建议，主要分为运动计划设计、生理适应、功能性益处和慢性病情况4部分，以帮助老年人克服心理等障碍，达到更好的培训效果。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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