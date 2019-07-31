流浪汉亲属补交六年前医药费

7月23日，两位老人冒雨来到广东佛山市中医院禅城高新区医院，为自己已经故去的亲人补交7524.81元医药费。6年前，身无分文的流浪汉胡志忠（化名）突发急病，被送到该家医院，医护人员对其进行了无偿救治并妥善照料。胡志忠离别时表示将尽己所能地还上欠款，6年后，他终于能如愿以偿。

9天治疗

欠下医院7524.81元治疗费

北京青年报记者从佛山市中医院禅城高新区医院了解到，今年7月23日，胡志忠的亲姐姐和大嫂带着他的遗愿来到医院，补交上6年前未付的7524.81元住院费。而胡志忠已在2018年去世。

2013年3月29日清晨7点59分，当地110联系120救护车急送一名流浪汉到佛山市中医院禅城高新区医院外科。患者恶心呕吐，腹部刀割样疼痛。接诊的医生经过详细检查，内外科会诊后确诊患者为：急性弥漫性腹膜炎、十二指肠球部前壁溃疡穿孔、冠心病。病情危重，急需手术。但流浪汉并无亲人，且身无分文。

经过与医院领导协商，医务人员立即对患者采取手术治疗。手术很成功，流浪汉胡志忠在外科继续治疗了9天后痊愈出院。北青报记者在一份补交的住院费发票上看到，包括西药费、诊查费、化验费等在内的共计9项费用总计7524.81元。当年流浪的胡志忠显然无法支付这一笔高昂的医疗费用。临出院时，他对护士长杨杏芝说：“护士长，你放心，你们救了我的命，我不会欠你们的钱的，我一定会还上的。”

六年后当事人离世

家属补交医疗费

出院后，胡志忠一直过着流浪生活，直至三年前终于被家人找到，重归家庭。遗憾的是，2018年，胡志忠离世。

“弟弟在遗嘱里写下了两个未了的心愿。其中一个就是要找医院杨杏芝护士长补交住院费7524.81元。”据胡志忠姐姐介绍，她后来通过将弟弟曾居住的一间小屋放租，筹够费用后前来兑现他的诺言。

事发6年后的2019年7月23日的下午，胡志忠的姐姐和嫂子冒着大雨赶到佛山市中医院禅城高新区医院，帮助弟弟完成遗愿。得知此事后，当年曾参与救治胡先生的医护人员感慨良多。“他始终没把诚信丢掉。” 护士长杨杏芝说。

患者欠费时有发生

救死扶伤放在医院的第一位

这一事件经网络传播为更多的网友所知，人们不仅点赞胡志忠及其家人的诚实守信，也为医院救死扶伤勇于担当的行为叫好。

7月30日，佛山市中医院禅城高新区医院宣传科工作人员告诉北青报记者，医院接收急救病例并遭遇费用拖欠的情况在过去每年都有几例到十几例。他们在施救过后，也从来没想过能收回这一笔钱。这种情况直到近几年才稍有好转。但是，像这次事发多年后，患者又来偿还费用的事情还是第一次发生。

“作为医院，救死扶伤是第一位的。患者生命垂危，我们第一时间想的是抓紧救治，至于其他的都是后话。患者实在拿不出钱，也不能改变我们面临危重患者时把救治放在第一位的顺序。”工作人员说。（记者 熊颖琪）