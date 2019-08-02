偿还医药费不只是诚信故事

7月23日，两位老人冒雨来到广东省佛山市中医院禅城高新区医院，为已经故去的亲人补交7524.81元医药费。6年前，身无分文的流浪汉胡志忠（化名）突发急病，被送到该家医院，医护人员对其进行了无偿救治并妥善照料。胡志忠离别时表示将尽己所能还上欠款，6年后，他终于如愿以偿。（7月31日《北京青年报》）

这首先是一个诚信故事。尽管胡志忠当初没有留下一张欠条，并且日后生活艰苦，直到去世仍未能存够钱，还是亲人通过将其居住的小屋出租获得收益帮他完成了愿望，但其对诚信的坚守令人感动和敬佩，这也是对医院信任的最好回馈。

换个角度来看，这又是一个疾病应急救助的故事。彼时，胡志忠患急症却又无钱救命，医院把救死扶伤放在第一位，帮助他渡过了难关。而反观现实，“等钱救命”的事情时常发生，却不是所有医院都可以毫不犹豫地选择“先救人后收费”。

在赞扬当事医院秉持医者精神的同时，也该想想如何为应急救助进行制度兜底，给信任与诚信培育生存的土壤。早在2013年，国家层面就出台了《关于建立疾病应急救助制度的指导意见》，许多省市据此设立了疾病救助基金，并按层级向各医疗机构支付应急救治费用。期待疾病应急救助制度进一步普及并完善，让更多医院在应急救治特殊群体时可以无后顾之忧。