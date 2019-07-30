很多胰腺癌伪装成胃病

主讲人：重庆大学附属肿瘤医院肝胆胰肿瘤科主任 邓和军

李先生最近胃一直不舒服，吃完饭肚子胀，还有点隐痛。起初以为是累着了，随着时间推移，疼痛越来越明显，在药店买了胃药，吃了一段时间后，腹胀症状并未减轻，上腹部疼痛越来越厉害，有时连腰背都疼，体重也急剧下降。李先生来医院就诊，通过检查后确诊为胰腺癌。

起病凶险进展快

胰腺深居位置隐蔽的腹腔内，是人体第二大消化腺，也是最重要的分泌腺之一，兼有内外分泌的双重功能。胰腺的内分泌功能是通过胰岛分泌各种激素，如胰岛素、胰高血糖素、生长抑素等激素来实现，从而参与人体的生长调节、物质代谢和血糖调节等。胰腺的外分泌功能则由胰腺腺泡和导管系统共同产生胰液而实现，胰液中含有大量的消化酶和碱性液体，在食物的消化过程中起“主角”作用。一旦胰腺出了问题，常常表现为消化功能障碍，尤其是上腹部不适。

胰腺癌早期，一般肿瘤直径在2厘米以内，没有特异性症状，极少数人表现出非特异性症状，比如不明原因的消瘦，但大多数人不会引起重视，误以为没休息好。当肿瘤直径超过3厘米时，才可能出现腹部、腰背部疼痛，食欲不好、拉肚子、消化不良等。目前，超过60%的患者易被误诊为胃病、慢性胆囊炎等，从而耽误最佳治疗时机。

胰腺癌作为消化系统常见的肿瘤，具有起病凶险、侵袭性强、病程短、进展快、恶性程度高、死亡率高等特点，也是治疗效果最差的一种恶性肿瘤，患者5年生存率不足5%。另外，此癌发病率男性略高于女性，并集中在50~70岁的中老年人群。但近年统计显示，年轻胰腺癌患者较10年前有明显增加趋势。

三大典型症状需注意

腹痛是胰腺癌最常见的症状，胰腺肿瘤会侵犯、压迫腹膜后的一些神经，引起疼痛，致使患者无法平躺或随意变换体位。

消瘦是胰腺癌的常见表现，约90％患者有迅速明显的体重减轻。消瘦原因包括癌的消耗、食欲不振、焦虑、失眠、消化和吸收障碍等。如果一个人在半年内体重下降10%以上，一定要检查胰腺是否出现问题，警惕胰腺癌。

黄疸是胰腺癌的主要症状，最直接的外在表现就是眼睛和皮肤发黄。当胰腺发生病变后出现胰腺肿大，特别是胰头癌，增大的肿瘤压迫胆总管，导致胆汁流出受阻、胆汁返流入血，从而使血中胆红素升高，引起梗阻性黄疸。

因此，出现腹胀、腹泻、消化不良、恶心、上腹部不适、呕吐等情况时，除了胃肠道疾病外也有可能是胰腺造成的。此外，出现不明原因血糖波动时，除了考虑是糖尿病外，也要警惕胰腺癌的发生。

常见的八种危险因素

1.吸烟。吸烟是目前唯一可以确定的胰腺癌高危因素。烟中的亚硝胺是致癌物质，吸入后经血液运至肝脏被激活，排入胆汁后逆流入胰管。此外，吸烟可提高血脂浓度，间接增加致癌危险。吸烟者的胰腺癌发生率为非吸烟者的2~2.5倍，发病年龄也提前10~15岁，并且吸烟时间越长，吸烟量越大，患癌风险越大。

2.饮酒。医学界大多数人认为，长期大量饮酒会增加患胰腺癌的风险。因为大量的酒精可能使胰腺组织纤维化，引发慢性胰腺炎，从而诱发胰腺癌。

3.长期喝咖啡。近几年研究发现，长期喝咖啡的人患胰腺癌的风险增加。

4.胰腺的慢性炎症。慢性胰腺炎是一个重要的癌前病变，特别是慢性家族性胰腺炎和慢性钙化性胰腺炎。

5.糖尿病。糖尿病是患胰腺癌的高危因素，特别是不典型的糖尿病、年龄60岁以上、缺乏家族史、无肥胖、很快形成胰岛素抵抗的人。有研究显示，糖尿病患者胰腺癌的发病率约为正常人的2~4倍。因为胰腺可调节人体血糖，当胰腺功能出现障碍时，容易造成人体血糖升高。而糖尿病患者由于局部免疫功能异常，也可导致胰腺出现进一步恶变。

6.遗传因素。有3%左右的胰腺癌患者具有家族史，部分患者存在胰腺癌的易感基因，家族成员患胰腺癌的几率较普通人群大。

7.肥胖。由于甜食、肉食吃得过多，造成日常摄入的脂肪、淀粉、蛋白等过量，容易增加胰腺的负荷，慢慢地，胰腺细胞就容易发生恶性转化，从而导致胰腺癌。

8.环境因素。有研究显示，长期接触重金属、化学物质的人，患癌风险增加，其中在制造萘胺和苯胺的化工厂中工作的工人，胰腺癌的发病率比一般人高5倍。

目前手术才能根治

临床上，医生会根据肿瘤大小、病理分期、身体状况等来考虑治疗方式。一般胰腺癌的治疗原则是以手术治疗为主的综合治疗。符合手术条件的情况有：3厘米以下的肿瘤；无周围血管的侵犯；无胰腺外器官的转移；无不可切除的淋巴结转移；患者的肝肾、心肺等重要器官功能较好，能耐受手术；患者凝血功能正常。

不过，由于大部分胰腺癌发现偏晚，只有约30%左右的患者能接受手术治疗。这30%的患者在第一时间进行根治性手术，把病变切除后，还应辅助化疗或进行一些生物和免疫治疗。而对于70%不能手术的患者，临床上还可以做经过腹壁的外放疗，或碘125粒子植入短距离放疗，以及介入治疗、全身化疗、消融治疗、减痛治疗、中药治疗、分子靶向治疗等，有效控制肿瘤，提升癌友生活质量，延长生存期。

胰腺癌也叫生活方式癌，因此我们可以从生活方面预防。1.不吸烟。因为烟草中含多种致癌物质，可增加患胰腺癌的风险；2.避免高蛋白高脂肪饮食。有研究显示，这类食物摄入过多，患胰腺癌几率明显升高。因此，平时应多吃水果蔬菜；3.忌暴饮暴食和酗酒。这是导致慢性胰腺炎的主要原因，而胰腺在慢性炎症的长期刺激下，会增加致癌几率；4.坚持锻炼，避免超重与肥胖；5.少接触萘胺和苯胺等有害化学物质。所以，工作中需要长期接触这些化学物质的人，应做好防护措施。▲