很多人都知道腰围、体重指数（BMI）等指标与肥胖、代谢综合征及心血管病等关系密切，但了解颈围这项指标的人却不多。近日，2019年亚太心脏病学会大会上发布一项新研究称，测量颈围能预测一系列致命心血管病风险因素，甚至可能比测腰围更准确、直观。

测量更简单方便

这项研究指出，颈围是预测代谢综合征的重要指标，当男性颈围大于40厘米，女性大于36厘米时，基本可确诊为代谢综合征。代谢综合征是指人体内发生的一系列代谢紊乱的病理状态，比如血压升高、血糖升高、血脂异常、体重增加等，这些是导致心血管疾病的重要因素，且代谢综合征患者心脏病发作或中风的可能性是正常人的3倍。

对此，战略支援部队特色医学中心（原解放军306医院）内分泌科主任医师刘彦君表示认同，她告诉《生命时报》记者，几年前就有人提出过颈围可作为疾病预测指标，只不过相比腰围、体重指数而言，了解的人较少，且主要还停留在研究阶段，在临床治疗方面目前还未普及。但越来越多研究证明，在预测心脑血管等疾病方面，颈围确实是一项可行的指标。因为颈围变粗通常与人的体重增加有关，随之而来也会出现甘油三酯升高、尿酸升高、胰岛素抵抗等一系列代谢紊乱的症状。此外，颈围较大时，高密度脂蛋白胆固醇会降低，这是一种好胆固醇，对转运血管内的胆固醇有很大作用，可以防止动脉硬化，保护心脑血管。颈围变化与腰围变化也呈现出相关性，目前已经有越来越多的人开始认同颈围作为预测指标在临床中的意义。

“用颈围进行疾病预测，比腰围更简便、准确。”刘彦君解释说，因为腰围值在不同情况下变化较大，比如进食、空腹、腹胀、排便，甚至吸气、呼气时都会有所不同，会致使测量值出现一定误差，而颈围一般不会出现明显变化，相对准确、稳定。再加上颈部一般裸露在外，不受穿衣多少的影响，测量时也不用脱掉外衣，更为简单易测，变化明显时，甚至可用眼睛直观看出。

预测多种疾病风险

“除了心血管疾病，颈围还可预测多种疾病。由于它是代谢综合征的预测指标，与代谢紊乱相关的疾病都可通过颈围来预测。”刘彦君说。

1.肥胖症。肥胖症是常见的代谢症群。人们进食热量高于消耗热量且体内脂肪积聚过多，造成超过标准体重时，就会患肥胖症。患肥胖症后，患者外型通常显得矮胖、浑圆，颈部也会随之变粗。

2.高尿酸血症。多项研究已表明，颈围增大与高尿酸血症的患病率呈正相关性。其中，《临床医药文献杂志》刊登的一项研究指出，颈围预测高尿酸血症价值显著，且当颈围增加时，男性患高尿酸血症的机率大于女性。

3.痛风。由于颈围的增大与高尿酸血症的患病率呈正相关性，而尿酸升高会引发痛风，所以当发现颈围变大时，也不要忽视这方面的疾病。

4.糖尿病。身体肥胖，颈围增加时，可能会出现血糖升高、胰岛素抵抗增强等一系列代谢紊乱现象，高尿酸血症还是2型糖尿病的独立危险因素。因此，颈围也可预测糖尿病风险。

5.脂肪肝。脂肪肝是由于肝细胞内脂肪堆积过多无法分解而导致的病变，肥胖是导致脂肪肝的重要因素，30%~50%的肥胖症合并脂肪肝，重度肥胖者脂肪肝病变率更是高达61%~94%。所以，发现颈围变大后，人们要当心是否患有脂肪肝。

6.阻塞性睡眠呼吸暂停。阻塞性睡眠呼吸暂停是指睡眠时上气道组织塌陷或阻塞，引起呼吸暂停和低通气综合征，可伴有打鼾症状，严重时甚至出现血氧含量下降，多发生于中年肥胖男性。肥胖和颈短粗者颈部脂肪堆积过多，脂肪比肌肉弹性差，更容易出现功能性上呼吸道狭窄，进而引发阻塞性睡眠呼吸暂停。

7.心肺耐力减弱。颈围增大，颈部脂肪增多，会引起上呼吸道狭窄，导致心肺耐力下降，心肺耐力下降容易引起心血管疾病。

“由于颈围可以预测多种疾病，因此结合其他指标、生活习惯或症状进行综合判断，会更准确。”刘彦君解释道，比如预测是否有脂肪肝患病风险时，除了颈围这一指标，还要看是否近期饮酒过多、体重增加、爱吃油炸及肉类食物等；预测糖尿病先要了解自己是否有家族遗传病史，是否伴有多尿、多饮、疲乏无力等症状。

如何自测颈围

刘彦君表示，尽管颈围作为预测疾病风险的测量指标尚未在临床治疗中得到广泛应用，但其可靠性已经在多次研究中得到证实，且操作简便、无创，因此人们可以自行测量，来预测患病风险。尤其是身材较胖且有不良生活习惯的人，比如不爱运动、吸烟喝酒、爱吃肉等，这些人可以经常测量颈围，看是否出现明显变化，能时刻关注身体状况，也是在提醒自己对不良习惯进行节制。

由于近些年关于颈围预测疾病的研究较多，目前尚没有统一的判断标准，但是不同研究得出的临界值差距不大，此次亚太心脏病学会大会上给出的数据（女性36厘米，男性40 厘米）可以作为自测的参考值。当测量结果接近或超过参考值时，就要小心了，需要关注自己是否有疾病的前期征兆，必要时应就医检查。

在家中自测，可选择皮软尺，采用直立位，眼睛平视前方，不要仰头或低头，自测时皮软尺于颈部前侧喉结下方、颈部后侧第七颈椎处（后颈部一处明显的骨骼突起），沿水平方向绕颈一周，颈部尽量放松，以皮软尺刚好贴于颈部且不感觉紧绷为宜（如图）。

刘彦君提醒，在用颈围进行疾病风险预测时，首先要排除已经患有会使颈部变粗的疾病，比如甲状腺肿大、颈部肿瘤、颌下肿瘤、脂肪瘤等。患有这些疾病的人，不能通过颈围来预测疾病风险，否则会引起误判。在明确自己无上述问题后，方可通过颈围来预判患病风险。“需要注意的是，无论颈围还是腰围，都只是预测疾病的患病风险，不能代替医院的专业检查项目，也不能说明一定会患病，当颈围变大时，只是提醒人们有可能患有某些疾病或容易患上某些病，需多加注意并进行预防。诊断疾病需要去医院看专科医生，才能确诊。” ▲