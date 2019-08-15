人吃五谷杂粮，生活中免不了有头疼脑热、身体不适的情况。很多人工作忙不想去医院，便或浏览网页、或道听途说按图索骥给自己断症，然后再到药房买点药吃了事。为了迎合这些人，坊间流传起很多依据身体外在表征来判断是否得了某种疾病的方法。这些教普通人“自己给自己看病”的方法真的靠谱吗？（8月13日中国新闻网）

关注身体变化，警惕疾病发生，说明现代人更加重视健康管理了，这是值得肯定的。至少比身体明明出现了疾病的信号，却被忽视、拖延，最后小病拖成大病，乃至失去最佳治疗时机好得多。问题的关键在于，当感觉身体出现问题以后，人们该怎么办？

随着网络和智能手机的普及，很多人习惯于上网检索相关信息，进行自我诊断甚至自我治疗。常常发生的情况就是，由于专业医学知识的缺乏，要么盲目对号入座，把一些由于环境、气候等变化产生的正常身体反应，误认为疾病病症，没病治病；要么把小病视为大病，产生恐慌；要么张冠李戴，把甲病当成乙病，把乙病当成丙病。如果自行买药，或采用一些民间偏方，不但对疾病治疗无益，还可能引发身体其他问题，后果就更加严重。

医学专业精深，普通人很难看懂门道。当感觉身体出现异常时，不是说不能进行自我诊断，但务必保证通过权威的健康服务平台、医学专业媒体等渠道获取科学信息和指导，最好及时到正规医疗机构进行规范检查。只有这样，才能降低断错病、治错病的风险。