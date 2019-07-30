在世界范围内，脑卒中（中风）都是十大致死性和致残性非传染病之一。近年来，不仅中风呈现“重女轻男”倾向，女性还存在患病风险高、预后差、更容易并发焦虑、抑郁等神经心理疾病等特点。以下三类女性最容易“中招”。

1.围产期女性。围产期发生缺血性卒中、颅内出血、蛛网膜下腔出血的风险均会升高，子痫前期和子痫是导致癫痫的重要诱发因素。这是因为怀孕期间雌激素变化，导致凝血因子增加，抗凝和纤溶因子降低，从而显著增加了血栓形成的风险。妊娠过程中，部分女性会出现妊娠高血压综合征，这是妊娠期和产后女性中风的首要原因。妊娠期和围产期女性最常见的缺血性卒中是大脑静脉和静脉窦血栓形成的产后血管病。如果女性原来就患有颅内动脉瘤和动静脉畸形，妊娠也可能引起蛛网膜下腔出血等急性症状。

2.更年期肥胖女性。女性一旦步入更年期，雌激素水平就会下降，绝经期危险因素显著增加，如腹型肥胖、高血压、高血脂、高血糖、胰岛素抵抗和体质指数升高等。肥胖是引发中风的重要原因，与缺血性卒中、出血性卒中成正比关系。通常，中风多发于高血压、高血脂、高血糖等患者身上，因为这些疾病会损伤血管内皮，让患者出现动脉硬化、斑块破裂并形成血栓，引发疾病。

3.更年期高血压女性。女性一生的激素水平是动态变化的。绝经期女性的雌、孕激素处于相对较低的水平，在这个阶段，女性不仅会有睡眠质量变差、易急躁等情况，很多疾病也会找上门，称为更年期综合征。高血压就是其中之一，它是导致中风的首要风险因素。

中风发生早期，患者一般会出现面部下垂、手臂无力、言语困难等症状，有的人还会出现一只眼睛或两只眼睛看不见，以及平衡或协调问题。特别需要提醒大家的是，家人或自己出现中风发病征象，就应高度重视：一侧肢体（伴有或不伴有面部）无力或麻木；一侧面部麻木或口角歪斜；说话不清或理解语言困难；双眼向一侧凝视；一侧或双眼视力丧失或模糊；持续性眩晕伴有呕吐；出现既往少见的严重头痛、呕吐；意识障碍或抽搐。

一旦出现以上表现，应立即拨打120，如果在症状发生3~4.5小时内就诊，就可以赢得溶栓时机，越早治疗效果越好。