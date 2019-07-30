牙齿与血栓似乎很难扯上关系。然而，《美国心脏协会杂志》刊登芬兰一项最新研究发现，牙齿不好可增加血栓风险。

研究由芬兰坦佩雷大学研究员奥利·帕特拉卡博士及其研究小组完成。他们对介入放射科医生从75名急性缺血性脑卒中患者身上取出的血栓抽吸物进行分析，并通过复制细菌DNA对样本进行深入研究。结果发现，84%的患者血栓抽吸物样本中检测到细菌DNA，79%的人含有来自口腔的链球菌DNA。

这项研究是为期10年的“细菌感染对心血管疾病发展影响研究”的子项目。该项目早前研究发现，心脏性猝死、冠状动脉狭窄、心肌梗死、破裂脑动脉瘤以及下肢动静脉栓塞患者，血栓抽吸物及动脉血液中都存在相同的牙源性细菌。87%的脑卒中病例是因为脑动脉血栓形成所致，大多数血栓源于颈动脉狭窄，并由此影响大脑血液循环。

帕特拉卡博士分析指出，与患者自身正常血样相比，其血栓中发现的大量只在口腔内存在的绿色链球菌DNA一旦进入血液循环系统，就可能引起心脏瓣膜感染。链球菌会直接与各种血小板受体结合，导致患者更容易形成血栓。新研究表明，口腔感染若不及时治疗，轻则导致口臭或掉牙，重则危及生命。因此，日常应保持口腔卫生和良好的护牙习惯。▲（徐 江）