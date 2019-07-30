蔡利超 编译

由于长时间暴露于危险的环境因素，某些职业、工种的患癌风险更高。近日，美国“读者文摘”网站盘点了增加患癌风险的20个工作岗位。

1.空乘人员。哈佛大学公共卫生学院的研究者发表在《环境健康》上的研究成果显示，机组人员在高空受到更多的电离辐射，增加了他们患上肿瘤的可能性，包括乳腺、子宫颈、子宫、甲状腺、食道、结肠、胃、肝和胰腺肿瘤。空姐的乳腺癌发病率比一般女性高出50%。

2.飞行员。除了上述因素，飞机上驾驶舱内的飞行员会因长期暴露在长波紫外线（UVA）的辐射中，导致其黑色素瘤发病率是普通人的2倍。另外，当飞越浓密的云层或积雪时，紫外线辐射的危险会增加。

3.焊接工。国际癌症研究机构的科学家称，焊接工经常接触焊接烟雾，暴露于辐射和石棉，这些毒素会导致肺癌、肾癌、眼部黑色素瘤以及其他健康问题。

4.文员。过久地坐着会使结肠癌和子宫内膜癌发病率升高：患结肠癌的风险高24%，患子宫内膜癌的风险高32%。令人震惊的是，每多坐2个小时，风险就会上升10%左右，即便偶尔去健身也无法减轻这种不利影响。

5.美甲师。抛光指甲会对涂指甲的技师造成严重健康危害。工作人员通过皮肤吸收有毒化学物质，在美甲店里吸入烟雾和受污染的灰尘，增加了他们患癌以及许多呼吸和生殖疾病的风险。

6.农民。使用杀虫剂对农民来说是一个巨大的健康隐患。包括美国国家癌症研究所和环境保护局在内的多个政府组织，进行长达数十年的研究项目表明，农民及其家庭成员某些癌症的发病率高于普通人群，包括白血病、非霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤、软组织肉瘤，胃、脑、前列腺和皮肤癌。除了杀虫剂，发动机废气、溶剂、灰尘、动物病毒、肥料、燃料和特定微生物也是致癌因素。

7.消防员。火焰、吸入烟雾和建筑物倒塌都不足以让人担心，消防员还面临着巨大的患癌风险。事实上，癌症才是消防员死亡的主要原因。这是因为当塑料、某些建筑材料和其他物质燃烧时，它们释放的毒素被消防队员吸入或吸收。美国国家职业安全和健康研究所发现，消防员患上睾丸癌和间皮瘤（由石棉暴露造成）的风险要高于普通人。

8.上夜班的工人。整夜在明亮的灯光下工作，自然的昼夜节律被打乱，会增加夜班工人患癌的风险。美国麻省理工学院的研究者认为，细胞需要光线作为提示，就像时钟的复位按钮。当你失去了这个提示，身体每一个细胞的正常节奏就紊乱了。因此，一种名为c-myc的促癌蛋白在细胞中积累，促进肿瘤的生长和发育。

9.矿工。采矿是一项危险的工作，不同类型的矿工患上不同种类的癌症风险会上升。例如，煤矿粉尘会增加工人患肺癌和胃癌的风险，而其他矿工则有可能接触致癌的石棉、铀和氡。

10.修理屋顶的工人。在屋顶和道路上使用热沥青的工人患癌症的风险升高。科罗拉多大学癌症中心的研究人员发现，使用热焦油的工人血液中含有大量的多环芳烃，这种致癌物质会损伤DNA，从而增加患癌风险。

11.理发师。虽然偶尔染发或烫发对一般人来说风险不大，但对于理发师来说，情况就不同了。一些染发剂中的芳香胺会增加发型师患膀胱癌的风险。最近的一项研究发现，这些化学物质存在于理发师的血液中。

12.实验室技术员。挪威卑尔根大学的研究者发表在《癌症研究杂志》上的研究成果显示，有乳腺癌家族史的妇女在临床实验室工作会使患癌风险增加1倍；如果这些妇女在生第一个孩子之前使用有机溶剂（如苯），那么她们的风险就又增加了40%。

13.宇航员。一旦宇航员离开地球的保护性大气层和磁场，他们就会暴露在危险的电离空间辐射中，数量比空乘人员和驾驶员还要多，相当于做了150~6000次胸部X光片，这就增加了宇航员患癌症、辐射病、退行性骨病和中枢神经系统疾病的风险。

14.橡胶制造工。美国疾控中心称，在生产轮胎、橡胶手套和橡皮筋的工厂工作，会增加患膀胱、胃、血液、淋巴管等癌症的风险。这些工作场合所涉及的致癌物质包括苯和其他溶剂、石棉和甲醛。

15.塑料制造工。从事塑料制造的工人由于长期接触镉、氯乙烯、三氯乙烯和砷等致癌物，罹患各种癌症的风险更高，包括肝、肾、血液、肺和喉癌。此外，由于接触破坏激素的致癌物，从事塑料制造的妇女患乳腺癌的可能性高出5倍。

16.铝制品制造工。从事铝制品生产的工人经常接触到多环芳烃、铬化合物、镍化合物、重金属、高静态磁场和石棉。甲醛有时以其他成分的分解形式存在于制造过程中。在化学制造过程中，也会形成了二恶英。

17.建筑工。由于潜在的石棉暴露，建筑工人患肺癌和间皮瘤的风险更大，患黑色素瘤的风险也更高。建造过程会使工人暴露在与白血病和淋巴瘤有关的苯（存在于油漆之中）及砷之中。它们存在于机动车尾气、脱脂产品、染料、家具蜡、胶水、润滑剂和油漆中，增加患膀胱癌、肝癌和肺癌的风险。

18.汽车修理工。与建筑工一样，汽车修理工也暴露在很多相同的致癌物（砷、石棉和苯）之中。此外，后者还暴露在四氯乙烯之中，它是一种油脂溶剂，与食道癌、肾癌、膀胱癌和子宫颈癌等癌症有关。此外，柴油废气具有致癌作用，增加了患肺癌、膀胱癌、喉癌、食道癌和胃癌的风险。

19.干洗工。四氯乙烯也被用于干洗，所以这个行业的工人像汽车修理工一样，面临着同样的患癌风险。

20.殡仪业员工。荷兰癌症研究所的研究人员发表在《美国国家癌症研究所杂志》上的研究成果显示，由于暴露于甲醛，他们患白血病的风险特别高，尤其是髓性白血病。▲