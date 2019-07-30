热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

急诊科一天内接连收3名中暑者

防中暑 医生给出30字口诀

武叶

2019年07月30日09:53 来源：武汉晨报

28日，武汉市中心医院后湖院区急诊科一天内接连收治3名中暑患者，其中一位体温高达42℃，确诊为重症中暑，目前还在重症医学科救治。高温“烧烤”天气下，中暑市民猛增。对此，急诊科主任艾芬给出防暑30字口诀。

1.暴晒别出门：为避免中暑，老年人上午10点至下午3点减少出门，户外活动选择在阴凉处进行。

2.外出要打伞：老年人外出最好有家人陪伴，提前准备好遮阳伞、帽子、扇子、毛巾等，出远门要带上“十滴水”“仁丹”等急救防暑药，以备不测。

3.不渴也喝水：高温天气下，“三高”患者一定要注意补充水分，不渴时也要常补水，一日三餐都配点稀饭或汤。

4.温度别极端：出门前提前10分钟关空调，回到家不要将空调温度调太低，确保室内与外界温度有一个缓冲期，避免一冷一热使人体血管尤其是脑血管反复收缩发生意外。

5.饮食加点苦：除了多吃芹菜、百合、西红柿、黄瓜等富含维生素C的蔬菜，还要适当吃点苦瓜、龟苓膏等苦味食物，有助利尿祛湿、消炎退热。

6.大汗后当心：有过脑卒中病史的患者，家属要时时观察其表现，一旦出现头晕、心慌、全身无力、大汗后抽搐等症状，就要警惕中暑；出现头晕、头痛、半边肢体发麻、全身疲乏无力等，则可能是“热中风”前兆，这两种情况均要及时送医抢救。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn