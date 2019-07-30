@首都保健营养美食学会会长 王旭峰

经常有人问，到底应该选全脂奶还是脱脂奶？普通牛奶的脂肪含量约为3%~4%，通过脱脂工艺降低牛奶中脂肪含量得到的产品便是低脂、脱脂奶。根据我国标准规定，脂肪含量不高于3克/100克的产品可以称低脂，目前市面上低脂奶的脂肪含量一般在0.5%~1%；当产品脂肪含量≤0.5%时可以声称为脱脂奶，并且由于脂肪含量太低，在标签上脂肪项应该标示为“0”。如果每天饮用一袋250克的全脂牛奶，摄入的脂肪约为7.5克；换成脱脂奶，脂肪会降到小于1.25克。全脂牛奶最大程度地保留了牛奶中的营养物质，比如维生素A、D、E等脂溶性维生素，以及部分油酸、少量亚油酸和亚麻酸。因此，健康成人和儿童最好喝全脂奶，能摄入更多对健康有益的物质。但需要控制脂肪和胆固醇摄入的人应该选低脂奶或脱脂奶，比如肥胖、高血脂、心血管疾病患者等。▲